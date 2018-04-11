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Julgamento de HC

Supremo começa a julgar pedido de habeas corpus de Palocci

Palocci está preso desde setembro de 2016 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 17:55
O ex-ministro Antonio Palocci Crédito: Giuliano Gomes
O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar há pouco o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-ministro Antonio Palocci, condenado pelo juiz federal Sergio Moro a 12 anos, dois meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos processos a que responde no âmbito da Operação Lava Jato. O relator é o ministro Edson Fachin.
Palocci está preso desde setembro de 2016 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
De acordo com a Polícia Federal, a empreiteira Odebrecht tinha uma verdadeira conta-corrente de propina com o PT, partido do ex-ministro. Para os investigadores, a conta era gerida por Palocci, e os pagamentos a ele eram feitos por meio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht  responsável pelo pagamento de propina a políticos  em troca de benefícios indevidos no governo federal.
A defesa de Palocci nega as acusações e sustenta que o juiz Sergio Moro é parcial na condução do processo.

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