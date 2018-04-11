Suplente ocupará lugar de Neidia Pimentel na Câmara da Serra

Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

Quase um mês após o afastamento da vereadora Neidia Pimentel (PSD), o atual presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (Rede), decidiu convocar um suplente de vereador para ocupar o lugar da parlamentar. Fábio de Souza Rosa, conhecido como Fabão, é do mesmo partido de Neidia e deverá assumir o posto em até 15 dias.

Neidia está afastada provisoriamente da presidência da Casa e do mandato por ordem da 2ª Vara Criminal da Serra. Ela responde a um processo no qual é acusada pelo Ministério Público Estadual pelos crimes de peculato, associação criminosa e concussão, devido a um esquema de rachid envolvendo a contratação de funcionários fantasmas. A convocação de Fabão foi assinada nesta quarta-feira (11) por Caldeira. Desde o dia 14 de março,por ordem da 2ª Vara Criminal da Serra. Ela responde a um processo no qual é acusada pelo Ministério Público Estadual pelos crimes de peculato, associação criminosa e concussão, devido a um esquema de rachid envolvendo a contratação de funcionários fantasmas.

Além disso, a eleição da Mesa Diretora presidida por Neidia, em janeiro de 2017, foi considerada ilegal pela 4ª Câmara do Tribunal de Justiça (TJES) no dia 16 de março.

Fabão é o primeiro suplente de Neidia e recebeu 1.885 votos na eleição de 2016. Ele, que é morador de Serra Dourada há 35 anos, já foi integrante da associação de moradores do bairro e desde 2008 realiza um trabalho de negociação de imóveis em bancos para auxiliar moradores a quitarem suas residências.