Sujeira não está mais sob o tapete, diz ministro do STF

Diálogos sobre integridade, evento promovido pela Rede Gazeta, no Centro de Convenções de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Entre frases bem encaixadas e um otimismo sem ingenuidade, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso desfilou ontem, em Vitória, não somente sua capacidade de oratória mas também a defesa enfática do combate à corrupção. Descobrimos o que éramos, do ponto de vista da política e dos negócios. E não gostamos do que vimos. Paramos de varrer a sujeira para debaixo do tapete, sentenciou, durante palestra no evento Diálogos sobre Integridade, realizado pela Rede Gazeta em parceria com a Unimed Vitória, a ArcelorMittal e o governo do Estado.

Já conseguimos separar o joio do trigo. O problema é a grande quantidade de pessoas que prefere o joio, complementou.

Relator do inquérito dos portos, que apura a conduta do presidente Michel Temer (PMDB), Barroso esquivou-se de entrevistas, mas afirmou que se a sujeira não fica mais de escanteio isso se deve também à ajuda de uma imprensa independente e corajosa.

O ministro não poupou críticas a benefícios obtidos por autoridades e empresários, que contribuem para a cultura da desigualdade, listada por ele como uma das causas da corrupção no país.

Até o capitalismo no Brasil é viciado em Estado. É capitalismo com financiamento público, reserva de mercado... Isso é socialismo para ricos e não capitalismo, afirmou.

Se nem todos são iguais, cada um vai em busca do seu privilégio. As pessoas estão perdendo a autocrítica, pontuou. Como exemplos de privilégios, o ministro citou o foro privilegiado, os carros oficiais e o auxílio-moradia. Este último será discutido pelo Supremo no dia 22 de março.

O sistema político-eleitoral, de acordo com ele, precisa ser alterado com urgência, pois é a institucionalização da desonestidade.

Conhecido defensor da mudança da política de combate às drogas, Barroso apontou a contradição do punitivismo contra o crime de furto, com pena de até quatro anos, ou contra um menino de 18 anos com 100 gramas de maconha e a relativização dos crimes do colarinho branco, ou crimes de rico.

No caso da sonegação, se o sujeito paga (os recursos sonegados) até depois do trânsito em julgado (quando não cabem mais recursos), está suspensa a punibilidade. Não importa se são milhões (de reais). É a cultura da impunidade, descreveu o ministro.

Há, no entanto, quem questione os métodos da Operação Lava Jato ou o fato de os crimes de rico terem ganhado notoriedade. Para os detratores, o país transformou-se em um Estado policial ou policialesco.

Não nos engabelemos por esse discurso de Estado policial. Ninguém tem direito adquirido à impunidade, alertou Barroso.

Acho que estamos mudando o Brasil. A sociedade deixou de aceitar o inaceitável. A classe política ainda não mudou. O Judiciário está mudando aos poucos, avaliou.

Fotografia

Para Barroso, a corrupção não é imbatível, mesmo que haja uma reação oligárquica em curso.

Em 30 anos, derrotamos a ditadura, a hiperinflação e parte da extrema pobreza. Portanto, nenhuma batalha é invencível e, assim como derrotamos a ditadura, a hiperinflação e parte da extrema pobreza, acredito que podemos derrotar a corrupção, reduzindo-a a níveis toleráveis, elencou.

Como analogia, ele falou sobre uma fotografia aterradora, que representa o presente. Mas também de um filme que tem conquistas a celebrar.