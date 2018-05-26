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Ministério Público

Subprocurador terá de devolver valores indevidos para o MP

Josemar Moreira, que tinha sido beneficiado por decisão, teve o salário reduzido pelo abate-teto

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 01:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 01:51
Ministério Público: remuneração bruta do subprocurador chega a R$ 39,2 mil Crédito: Vitor Jubini
Após ter sido autorizado, por uma decisão administrativa, a receber uma gratificação ultrapassando o teto constitucional, de R$ 33,7 mil, o subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPES), Josemar Moreira, terá que voltar a sofrer o corte na remuneração, pelo abate-teto, e devolver todos os valores recebidos indevidamente aos cofres públicos.
No ano passado, o procurador fez um requerimento à Procuradoria-Geral de Justiça para que pudesse receber integralmente o valor de uma gratificação especial por ocupar o cargo de presidente da Comissão Processante Permanente.
Como o salário de procurador é R$ 30.471,11, e ele recebe um adicional por função de confiança no valor de R$ 8,7 mil, a remuneração bruta chega a R$ 39,2 mil, acima do teto do funcionalismo público, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Alegando que não teria como usufruir da maior parte desta gratificação, que sofre corte de R$ 5,4 mil por mês, devido ao abate-teto, ele requisitou à chefia do MPES o recebimento total, sob o argumento de que esta função de presidente da Comissão é "estranha às suas atribuições ordinárias".
Em setembro do ano passado, o pedido foi concedido pelo procurador Eder Pontes, que atuava em substituição na Procuradoria-Geral.
TETO
Na decisão, Eder Pontes fundamentou que o entendimento firmado pelo plenário do STF permite que o teto remuneratório seja aplicado isoladamente a cada vínculo do servidor público, e que a função de presidente que Moreira ocupa pode ser considerado um vínculo distinto, pois tem caráter extraordinário.
Ele também afastou a incidência de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que impede que a remuneração ultrapasse o teto da Constituição.
Como Moreira exerceu essa função de agosto de 2013 a março de 2015, afirmou ter deixado de receber R$ 20,2 mil no período. Em seguida, em abril de 2017, quando voltou à função, também teria outros valores a receber.
Por conta desta decisão, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos) foi ao CNMP questionar esta permissão dada pelo MPES para pagar valores acima do teto.
QUESTIONAMENTO
De acordo com o diretor jurídico do Sindipúblicos, Amarildo Santos, em fevereiro deste ano, Eder Pontes pediu um prazo maior para dar explicações ao Conselho Nacional. Em seguida, no dia 2 maio, emitiu duas novas decisões.
Em uma delas, baseado do poder que a administração pública tem de anular seus próprios atos, a Procuradoria-Geral tornou sem efeito a autorização dada ao procurador Josemar Moreira para receber acima do teto. Ele ainda pode recorrer.
Já na resposta ao Procedimento de Controle Administrativo dada ao CNMP, Pontes argumentou que o processo deveria ser extinto, por ter perdido o objeto, já que sua decisão anterior foi reformada.
O diretor do Sindipúblicos, Amarildo Santos, justificou a medida tomada pelo sindicato pelo fato de violar a moralidade administrativa.
"O MPES se valeu de uma ficção. Houve uma aplicação distorcida da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para burlar a aplicação do teto remuneratório constitucional. Defendemos que se providencie a restituição dos valores recebidos irregularmente aos cofres públicos", disse.
O MPES e o procurador Josemar Moreira foram procurados, mas não responderam aos questionamentos da reportagem.

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