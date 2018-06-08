STJ vai julgar denúncia da Operação Naufrágio

Operação Naufrágio desmontou o maior esquema de corrupção do Judiciário do Estado Crédito: Arquivo AG

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou que o ministro Francisco Falcão, relator da denúncia da Operação Naufrágio, concluiu seu voto e pediu para que o caso seja pautado para o dia 15 de agosto. A operação investigou um esquema de venda de sentenças no Judiciário do Espírito Santo, loteamento de cartórios extrajudiciais, nepotismo e fraudes em concursos públicos.

A denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) foi feita em 2010. Até agora, no entanto, ela ainda não foi recebida ou rejeitada. Somente após esta análise é que os 26 acusados podem tornar-se ou não réus e iniciar a ação penal. A indefinição do foro, ou seja, do local em que o julgamento deve ocorrer, foi o que mais tem contribuiu para o atraso na apreciação do caso, visto que ele já passou pelo STF, e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), até chegar ao STJ.

Entre os acusados há magistrados, advogados, servidores e ex-servidores do Judiciário, entre outros.

Segundo o STJ, somente no início de agosto, quando a pauta é publicada, será possível confirmar se o recebimento da denúncia será apreciado pela Corte. O julgamento é público e será no plenário da Corte Especial, que é formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ.

Nele, o relator Francisco Falcão apresentará seu relatório, e na sequência há a manifestação do subprocurador-geral da República, em nome do Ministério Público, e da defesa de cada acusado, para depois iniciar a votação. Como o presidente não vota, é preciso o voto de 8 dos 14 ministros para o recebimento da denúncia. Se a denúncia for recebida, o STJ pode determinar o afastamento da autoridade do cargo. No momento, há duas denunciadas que continuam atuando como servidoras do TJES, além de um juiz e um desembargador, e um procurador de Justiça, no Ministério Público Estadual.