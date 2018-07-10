STJ recebe avalanche de pedidos de habeas corpus a favor de Lula

O ex-presidente Lula Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu, nesta segunda-feira, ao menos 145 pedidos de habeas corpus em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos são assinados por pessoas comuns, e não pelos advogados do ex-presidente.Também foi feito um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda.

No domingo, após decisões contraditórias sobre a prisão de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu que futuros pedidos de habeas corpus fossem encaminhados ao STJ.