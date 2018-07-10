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STJ recebe avalanche de pedidos de habeas corpus a favor de Lula

Foram registrados 145 pedidos de cidadãos comuns, e não de advogados do ex-presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:02

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:02

O ex-presidente Lula Crédito: Reprodução
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu, nesta segunda-feira, ao menos 145 pedidos de habeas corpus em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos são assinados por pessoas comuns, e não pelos advogados do ex-presidente.Também foi feito um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda.
No domingo, após decisões contraditórias sobre a prisão de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu que futuros pedidos de habeas corpus fossem encaminhados ao STJ.
Segundo o procurador-geral em exercício, Humberto Jacques de Medeiros, como a prisão de Lula foi determinada pelo TRF4, não caberia habeas corpus para um desembargador da própria Corte, mas somente ao STJ, instância superior. Ele pede, no parecer, que a PF sempre consulte o STJ antes de cumprir qualquer decisão.

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