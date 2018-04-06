STJ nega novo habeas corpus a Lula, diz advogado

Sede do Superior Tribunal de Justiça Crédito: Reprodução internet

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, na manhã desta sexta-feira (06), um habeas corpus para livrar da cadeia o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), segundo informou a GloboNews. O recurso é diferente do impetrado pela defesa do petista na manhã de hoje e foi feito por um "cidadão comum", de acordo com Sepúlveda Pertence, um dos advogado do ex-presidente, em entrevista à Globo News.

O pedido de habeas corpus negado foi feito por um advogado de São Paulo que não faz parte do núcleo de defesa do ex-presidente Lula. Altair de Souza Melo integra uma das pelo menos quatro petições "independentes".

Procurada, a assessoria do STJ informou que ainda não houve decisão sobre o habeas corpus pedido na manhã de hoje pela defesa de Lula.

A ação chegou às 9h03 nas mãos do ministro Félix Fischer, relator responsável pelos processos da Lava Jato no STJ.

Lula também teve um habeas corpus negado pela maioria do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira, o que manteve a possibilidade de sua prisão após a condenação em segunda instância. Moro condenou o ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O Tribunal Região Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve a sentença condenatória e aumentou a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão.

Em nota divulgada após a expedição do mandado de prisão, os advogados do ex-presidente alegaram que ainda há recursos pendentes no TRF-4. Por isso, o petista ainda não poderia ser preso. Para a defesa, a ordem de prisão é ilegal.