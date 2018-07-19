STJ julga prejudicado pedido da PGR contra habeas de Lula

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, nesta quinta-feira (19) julgou prejudicado pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que visava a impedir a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra entendeu que a questão da competência para decidir sobre o habeas corpus de Lula, diante do conflito entre decisões judiciais no Tribunal Regional-Federal da 4ª Região (TRF-4) já estava resolvida.

A PGR havia criticado o desembargador plantonista Rogério Favreto e afirmando que só o próprio STJ poderia decidir sobre o pedido da defesa de Lula, porque o caso já tinha sido analisado na corte superior. A ministra Laurita Vaz afirmou que o próprio TRF-4, em decisão do ministro-presidente Thompson Flores, já havia solucionado o impasse. Portanto, o pedido da PGR estava esvaziado.

Além disso, a própria Laurita Vaz já havia decidido que Favreto não poderia ter tomado aquela decisão. Nessa decisão, da semana passada, ela apontou absoluta incompetência do Juízo Plantonista para deliberar sobre questão já decidida por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.