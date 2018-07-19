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Soltura

STJ julga prejudicado pedido da PGR contra habeas de Lula

Ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a questão da competência para decidir sobre o pedido do petista, diante do conflito de decisões no Tribunal da Lava Jato, já estava resolvido

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 17:16
O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, nesta quinta-feira (19) julgou prejudicado pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que visava a impedir a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra entendeu que a questão da competência para decidir sobre o habeas corpus de Lula, diante do conflito entre decisões judiciais no Tribunal Regional-Federal da 4ª Região (TRF-4) já estava resolvida.
A PGR havia criticado o desembargador plantonista Rogério Favreto e afirmando que só o próprio STJ poderia decidir sobre o pedido da defesa de Lula, porque o caso já tinha sido analisado na corte superior. A ministra Laurita Vaz afirmou que o próprio TRF-4, em decisão do ministro-presidente Thompson Flores, já havia solucionado o impasse. Portanto, o pedido da PGR estava esvaziado.
Além disso, a própria Laurita Vaz já havia decidido que Favreto não poderia ter tomado aquela decisão. Nessa decisão, da semana passada, ela apontou absoluta incompetência do Juízo Plantonista para deliberar sobre questão já decidida por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
No despacho do dia 10 de julho, a ministra é enfática e critica em torno do imbróglio jurídico gerado pela atuação de Favreto durante o plantão, chamando a situação de tumulto processual sem precedentes na história do direito brasileiro. Para a presidente do STJ, a decisão do plantonista causa perplexidade e intolerável insegurança jurídica, e foi tomada por alguém manifestamente incompetente, em situação precária de Plantão judiciário.

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