STJ julga hoje pedido de Lula para evitar prisão

Por unanimidade, os cinco ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) votaram contra o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para evitar sua prisão antes de esgotados todos os recursos no caso do triplex em Guarujá (SP). Com isso, o STJ entendeu que o petista pode ser preso após analisado recurso na segunda instância.

O julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente no STJ aconteceu na tarde desta terça-feira (6).

O ex-presidente Lula Crédito: Reprodução | Twitter

Em janeiro, Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A decisão, na segunda instância, também aumentou sua pena para 12 anos e um mês de prisão em regime fechado. Antes, o juiz federal Sérgio Moro havia condenado o petista, em primeira instância, a 9 anos e 6 meses de prisão no caso triplex.

A defesa do ex-presidente, então, pediu ao STJ um habeas corpus preventivo para afastar a possibilidade de prisão antes de esgotados todos os recursos nos tribunais superiores - a chamada execução provisória da pena, que passou a ser autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2016.

A sessão começou às 13h desta terça-feira e foi transmitida ao vivo da sede do STJ, em Brasília.

A Quinta Turma é responsável pelas matérias de direito penal no STJ e, por isso, julgou o mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente.

O julgamento começou com a leitura do relatório da ação, elaborado e lido pelo ministro da Lava Jato no STJ, Felix Fischer. Ele disse que, no seu entendimento, não se "vislumbra" qualquer ilegalidade na determinação de que o réu possa cumprir provisoriamente a pena após esgotamento de recursos de segundo grau. E, por isso, negou o habeas corpus.

Na sequência, os ministros Jorge Mussi e Reynaldo Soares votaram acompanhando o relator e também negaram o pedido de habeas corpus. O ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas votou pelo conhecimento parcial do pedido, mas a favor da denegação do habeas corpus. E o ministro Joel Ilan Paciornik também votou contra o pedido da defesa.

Isso garantiu uma derrota unânime para o ex-presidente Lula.

Os votos dos ministros foram proferidos na ordem do mais antigo do colegiado para o mais novo: Jorge Mussi, Reynaldo Soares - presidente da Quinta Turma -, Ribeiro Dantas e, por último, Joel Paciornik.

EXPECTATIVA

Ao chegar ao STJ, o advogado de defesa do ex-presidente Lula Cristiano Zanin Martins afirmou que estava com esperança sobre o resultado. "Claro, é por isso que estamos aqui", respondeu ao ser questionado por jornalistas. Ele disse que só daria outras declarações sobre o caso após o término da sessão.

ENTENDA

A defesa do petista ainda recorre no próprio TRF-4 - apresentou ao tribunal embargos declaratórios a fim de esclarecer pontos da decisão deste Tribunal -, mas ao mesmo tempo pediu ao STJ um habeas corpus preventivo para afastar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão (antes da condenação na última instância), que passou a ser autorizada pelo STF em 2016.

Durante o recesso judiciário, o ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, estava de plantão e negou o habeas corpus em caráter liminar. A defesa recorreu e, agora, os ministros da Quinta Turma analisaram o caso.