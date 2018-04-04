Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento de Lula

STF tem papel insubstituível na democracia, afirma Cármen Lúcia

A mensagem representa uma reação do tribunal após comandantes do Exército e da Aeronáutica fazerem comentários sobre a atuação do tribunal pouco antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 17:55
Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Na abertura da sessão que definirá o destino imediato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, fez um discurso breve e assertivo em defesa da atuação do tribunal e destacou que o papel do Supremo de guarda da Constituição é insubstituível na democracia.
A mensagem representa uma reação do tribunal após comandantes do Exército e da Aeronáutica fazerem comentários sobre a atuação do tribunal pouco antes do julgamento do habeas corpus em que o ex-presidente Lula, condenado na segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, pede para continuar recorrendo em liberdade à condenação no caso do Tríplex do Guarujá (SP) até o esgotamento de todos os recursos.
O Supremo Tribunal Federal é responsável pela guarda da Constituição e atua em seu cumprimento de maneira independente e soberana, disse a ministra Cármen Lúcia.
A presidente do Supremo acrescentou que o tribunal cumpre suas obrigações constitucionais de decidir em última instância causas de importância maior para todo brasileiro. Toda decisão judicial é importante. Algumas têm maior impacto. Mas todas são tratadas pelos juízes com maior rigor e responsabilidade. Pelas suas circunstâncias, algumas causas despertam maior ou menor interesse. (Mas) Todos os julgados se fazem na lei, disse Cármen Lúcia.
O rito que aqui vem se repetindo tem a significação do poder judiciário cumprindo seu papel, insubstituível na democracia. A Constituição determina que esse Supremo Tribunal Federal assim cumpra, concluiu a ministra.
Na véspera do julgamento, terça-feira (3), o comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, publicou no Twitter que repudia a impunidade. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?, questionou o general.
O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, divulgou boletim interno à Força Aérea Brasileira nesta quarta-feira (4) que hoje serão testados valores que são muito caros, como a democracia e a integridade de nossas instituições.
Os comentários causaram desconforto no Supremo, segundo apurou o Broadcast Político, e motivaram o discurso da ministra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Incêndio destrói clínica de estética em Pancas e prejuízo chega a R$ 50 mil
Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados