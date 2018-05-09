STF nega recurso e mantém aposentadoria de juiz que atuava em Vitória

Por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso da defesa do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto e manteve a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou a aposentadoria compulsória do magistrado que é acusado de envolvimento com exploração de jogos de azar no Espírito Santo. No julgamento desta terça-feira (8), os ministros concluíram não haver ilegalidade no ato do CNJ e validaram a condenação do juiz.

Macário Júdice está afastado das funções há 11 anos. Ele atuava na 3ª Vara Federal de Vitória.

O juiz Macário Júdice Crédito: Arquivo Pessoal

O caso julgado no STF refere-se a um procedimento administrativo disciplinar inicialmente instaurado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF-2) contra o magistrado, que também era suspeito de usar o cargo para obtenção de favores na Câmara dos Deputados, de concessão de medidas judiciais para permitir a liberação de máquinas caça-níqueis montadas com componentes eletrônicos de importação proibida e de ter aumento patrimonial incompatível com a renda declarada.

No julgamento do procedimento administrativo, nove dos 27 integrantes do TRF-2 se declararam suspeitos, mas, por 10 votos a oito, o Tribunal decidiu pela aplicação da aposentadoria compulsória, a penalidade administrativa mais grave prevista para magistrados. Posteriormente, o CNJ entendeu que essa decisão não poderia prevalecer, pois a Constituição exige maioria absoluta para a aplicação da penalidade. O Conselho então anulou o julgamento realizado pelo TRF-2, mas, diante da gravidade dos fatos, em um novo procedimento administrativo instaurado, o CNJ aplicou a pena de aposentadoria compulsória.

No mandado de segurança impetrado pela defesa de Macário Júdice no STF, o magistrado alegou que, ao tomar a decisão, o CNJ teria violado o direito do juiz, uma vez que a ausência de maioria absoluta pela condenação exigia que fosse declarada sua absolvição pelo TRF-2 ou pelo Conselho.

VOTOS

O relator do mandado de segurança, ministro Luiz Fux, votou pela concessão parcial do pedido para que o procedimento administrativo voltasse a tramitar no TRF-2, com a convocação de juízes para substituir os que se declarassem impedidos. Segundo ele, ao constatar a ilegalidade, o CNJ deveria, em vez de tomar uma decisão sobre o processo, ter determinado a substituição para que o julgamento no TRF-2 se desse em obediência ao quórum constitucional - maioria absoluta.

No entanto, prevaleceu o entendimento do ministro Luís Roberto Barroso, pela manutenção da punição administrativa. Ao negar o recurso da defesa, o ministro salientou que o STF e o CNJ têm precedentes apontando que uma das causas legítimas de o Conselho tomar a decisão sobre procedimentos administrativos é a falta do quórum regulamentar em razão de suspeição, impedimento ou falta de magistrados.

O ministro Barroso lembrou que a Constituição, expressamente, confere ao CNJ competência para, a qualquer tempo, avocar (tomar para si) processos de natureza disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário. A ministra Rosa Weber destacou que, como o CNJ tem competência para avocar o processo a qualquer tempo, não haveria impedimento para que anulasse o julgamento do TRF-2 e iniciasse outro procedimento. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o CNJ poderia ter devolvido o processo ao TRF-2, mas optou por exercer sua competência, conferida pela Constituição, para julgar o processo e evitar novas questões de suspeição e impedimento.

Macário Júdice respondeu a dois processos no TRF2 - um administrativo e outro criminal - pelas mesmas acusações feitas pelo Ministério Público Federal: um esquema de venda de sentenças pelo qual o juiz teria recebido vantagens, além de usar o cargo para conceder liminares autorizando a importação de caça-níqueis. No processo criminal ele foi absolvido.

O advogado Alberto Pavie Ribeiro, responsável pela defesa de Macário, afirmou que ele recebeu a decisão com naturalidade. "Esse mandado de segurança era contra o ato do CNJ que anulou a decisão do TRF2 e avocou lá o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) dele. Não alterou a situação dele, ele ainda será julgado lá, o que ainda não tem previsão de acontecer", comentou.



