STF nega pedido de Raquel Dodge contra propaganda em favor da reforma

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o uso de crédito suplementar de R$ 99,3 milhões para pagar propagandas em favor da reforma da Previdência preparadas pela Presidência da República.
A ADI 5863, apresentada pela Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, alega que as propagandas do governo pela proposta contrariam os limites da publicidade institucional estabelecidos pela Constituição Federal que determina que as peças publicitárias devem ser voltadas para a informação, educação e orientação social.
Marco Aurélio entendeu que não cabe ao STF analisar as propagandas e identificar se elas seguem os princípios estabelecidos pela Constituição por meio de uma ADI.
No pedido, a PGR sustentou que o governo não poderia ter utilizado o dinheiro para custear uma propaganda em "campanha estratégica de convencimento público" em que não se dê espaço para opiniões divergentes.
É inadmissível, assim, a utilização de verba pública para veiculação de propaganda que não explicita de maneira clara e transparente a totalidade dos dados pertinentes ao tema sobre o qual o governo entendeu por bem que a população debruçasse, destaca a ADI.
Em defesa do governo, a Advocacia Geral da União (AGU) argumentou que o texto que autoriza o crédito orçamentário não promoveu a vinculação da verba ao uso específico e exclusivo dos R$ 99,3 milhões ao financiamento da campanha publicitária referente à reforma da Previdência.