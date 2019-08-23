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Lula

STF nega a Lula suspeição de Moro na ação do Instituto

A informação sobre a decisão do Supremo foi dada pela revista eletrônica Consultor Jurídico (Conjur) e confirmada pelo Estadão

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 16:37
O ex-presidente Lula Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
A 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rechaçou pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro, nesta sexat-feira(23) ministro da Justiça e Segurança Pública. A votação ocorreu no Plenário Virtual da Corte.
A informação sobre a decisão do Supremo foi dada pela revista eletrônica Consultor Jurídico (Conjur) e confirmada pelo Estadão.
A suspeição de Moro foi levantada pela defesa do petista na ação penal em que ele é réu por supostas propinas da empreiteira Odebrecht por meio da compra de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo.
Este processo contra Lula está em sua etapa final, nas mãos do juiz Luiz Antonio Bonat. A ação foi aberta por Moro, que já condenou o ex-presidente em outro processo, o do triplex do Guarujá.
A defesa de Lula queria que o Supremo anulasse os atos praticados por Moro no processo do Instituto.
Os advogados do ex-presidente sustentam que Moro, agora ministro do governo Jair Bolsonaro, promoveu perseguição política do petista.
O julgamento no Plenário Virtual terminou nesta quinta, 22. Os ministros da 2.ª Turma da Corte seguiram entendimento do relator, Edson Fachin, que argumentou que atos de Moro não violaram a Constituição.

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