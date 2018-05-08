STF manda processo de deputado acusado de tortura para a 1ª instância

Os ministros Celso de Mello e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandaram mais três processos criminais envolvendo parlamentares para a primeira instância. Entre eles está um inquérito aberto para investigar se o deputado Éder Mauro (PSD-PA) cometeu o crime de tortura quando era delegado de polícia. O caso, que era relatado por Celso no STF, será analisado agora na Justiça do Pará.
Até o momento, os ministros do STF já mandaram pelo menos 23 processos para a primeira instância, entre ações penais, inquéritos e pedidos de abertura de investigação. Toffoli mandou nove processos, Alexandre de Moraes sete, Luís Roberto Barroso três, Celso de Mello três, e Edson Fachin um.
Assim, os ministros seguem decisão tomada na semana passada pelo plenário do STF que restringiu o foro privilegiado. A partir de agora, ficarão na Corte apenas processos em que os supostos crimes tenha sido cometidos durante o mandato e guardarem ligação com o exercício do cargo.
Toffoli mandou para a primeira instância processos dos deputados Roberto Góes (PDT-AP) e Rogério Marinho (PSDB-RN). Na sexta-feira, ele já tinha mandado outras seis ações penais e um inquérito para a primeira instância.
Desde a decisão do plenário, esta é a terceira ação penal de Góes mandada para uma vara criminal de Macapá. Todas dizem respeito a possíveis irregularidades no período em que ele foi prefeito da capital do Amapá. As outras duas tinham sido mandadas para a primeira instância pelo próprio Toffoli e pelo ministro Alexandre de Moraes.
Já o inquérito de Rogério Marinho foi aberto para investigar a suposta prática do crime de peculato quando ele era vereador de Natal entre 2003 e 2006. O caso será analisado agora numa das Varas Criminais da Comarca de Natal. Outro inquérito dele já tinha ido para a primeira instância por decisão do ministro Barroso.
Os três processos que estavam com Barroso foram mandados para a primeira instância antes mesmo do fim do julgamento que reduziu o foro. Quando ele tomou a decisão de tirá-los do STF, já havia maioria na Corte para que houvesse mudanças nas regras, mas ainda faltavam os votos de alguns ministros. Apenas Barroso procedeu assim. Todos os outros 20 processos foram enviados para a primeira instância somente após a conclusão do julgamento.