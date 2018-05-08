STF manda processo de deputado acusado de tortura para a 1ª instância

Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Os ministros Celso de Mello e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandaram mais três processos criminais envolvendo parlamentares para a primeira instância. Entre eles está um inquérito aberto para investigar se o deputado Éder Mauro (PSD-PA) cometeu o crime de tortura quando era delegado de polícia. O caso, que era relatado por Celso no STF, será analisado agora na Justiça do Pará.

Até o momento, os ministros do STF já mandaram pelo menos 23 processos para a primeira instância, entre ações penais, inquéritos e pedidos de abertura de investigação. Toffoli mandou nove processos, Alexandre de Moraes sete, Luís Roberto Barroso três, Celso de Mello três, e Edson Fachin um.

Assim, os ministros seguem decisão tomada na semana passada pelo plenário do STF que restringiu o foro privilegiado. A partir de agora, ficarão na Corte apenas processos em que os supostos crimes tenha sido cometidos durante o mandato e guardarem ligação com o exercício do cargo.

Toffoli mandou para a primeira instância processos dos deputados Roberto Góes (PDT-AP) e Rogério Marinho (PSDB-RN). Na sexta-feira, ele já tinha mandado outras seis ações penais e um inquérito para a primeira instância.

Desde a decisão do plenário, esta é a terceira ação penal de Góes mandada para uma vara criminal de Macapá. Todas dizem respeito a possíveis irregularidades no período em que ele foi prefeito da capital do Amapá. As outras duas tinham sido mandadas para a primeira instância pelo próprio Toffoli e pelo ministro Alexandre de Moraes.

Já o inquérito de Rogério Marinho foi aberto para investigar a suposta prática do crime de peculato quando ele era vereador de Natal entre 2003 e 2006. O caso será analisado agora numa das Varas Criminais da Comarca de Natal. Outro inquérito dele já tinha ido para a primeira instância por decisão do ministro Barroso.