STF julga nesta quarta pedido de Maluf para continuar preso em casa

Maluf está atualmente em prisão domiciliar por determinação do ministro Dias Toffoli Crédito: Reprodução/TV Globo

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quarta-feira o pedido de habeas corpus do deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP). Maluf está atualmente em prisão domiciliar por determinação do ministro Dias Toffoli. Agora, o plenário vai definir se mantém ou revoga essa decisão. Já a ação penal que levou à condenação e prisão de Maluf é relatada pelo ministro Edson Fachin, que vinha negando recursos da defesa. Como as decisões dos dois ministros eram divergentes, o plenário terá a oportunidade de dar um ponto final à questão.

Antes de julgar o mérito do pedido de Maluf, os ministros terão que decidir uma questão preliminar: se é possível um ministro, em habeas corpus, derrubar a decisão de outro. Em 28 de março, ao atender o pedido da defesa, Toffoli destacou que não é praxe revogar decisões de outros ministros, mas ressaltou que, nesse caso, seria perigoso demorar em tomar uma decisão, em razão dos problemas de saúde do deputado afastado.

Hoje, pela jurisprudência do Supremo, não é possível impetrar uma liminar no STF contra decisão individual de integrante da Corte.