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Habeas corpus

STF julga nesta quarta pedido de Maluf para continuar preso em casa

Plenário vai decidir se é possível um ministro derrubar a decisão de outro

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 13:09
Maluf está atualmente em prisão domiciliar por determinação do ministro Dias Toffoli Crédito: Reprodução/TV Globo
O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quarta-feira o pedido de habeas corpus do deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP). Maluf está atualmente em prisão domiciliar por determinação do ministro Dias Toffoli. Agora, o plenário vai definir se mantém ou revoga essa decisão. Já a ação penal que levou à condenação e prisão de Maluf é relatada pelo ministro Edson Fachin, que vinha negando recursos da defesa. Como as decisões dos dois ministros eram divergentes, o plenário terá a oportunidade de dar um ponto final à questão.
Antes de julgar o mérito do pedido de Maluf, os ministros terão que decidir uma questão preliminar: se é possível um ministro, em habeas corpus, derrubar a decisão de outro. Em 28 de março, ao atender o pedido da defesa, Toffoli destacou que não é praxe revogar decisões de outros ministros, mas ressaltou que, nesse caso, seria perigoso demorar em tomar uma decisão, em razão dos problemas de saúde do deputado afastado.
Hoje, pela jurisprudência do Supremo, não é possível impetrar uma liminar no STF contra decisão individual de integrante da Corte.
Maluf foi condenado pelo STF a sete anos e nove meses de prisão, em maio de 2017, pelo crime de lavagem de dinheiro referente a atos praticados durante sua gestão à frente da prefeitura de São Paulo, entre 1993 e 1996. A condenação do deputado diz respeito à tentativa de ocultar dinheiro proveniente de um desvio de US$ 15 milhões na construção da avenida Água Espraiada na capital paulista. Em dezembro, Fachin rejeitou um recurso e determinou a execução da pena.

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