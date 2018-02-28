STF julga mudança de nome e gênero sem cirurgia

Bandeira LGBT Crédito: Pixabay

O Supremo Tribunal Federal deverá julgar, nesta quarta-feira, 28, a possibilidade da alteração do registro de nascimento para utilização do nome social e alteração do sexo, sem a necessidade da alteração do gênero. O julgamento terá reflexos para todos que buscam a adequação entre a identidade de sexo e a identidade de gênero.

O Supremo irá julgar a Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) nº 4275 e o Recurso Extraordinário (RE) nº 670422 com repercussão geral. As ações possuem um escopo igual, porém, de natureza e pedidos diferentes, explica João Matheus Rossi, advogado constitucionalista do Nelson Wilians e Advogados Associados (NWADV).

A ADI é uma ação constitucional utilizada para regular casos em abstratos, afetando diretamente a lei, tendo um efeito erga omnes, mais amplo. Ou seja, na prática, não há escusa para negar seu julgamento, sua obediência é obrigatória. Já o Recurso Extraordinário versa sobre um caso específico, afetando diretamente as partes daquela ação. Ainda que o processo esteja sobre catalogação de repercussão geral, que é quando o caso possui questões relevantes do ponto de vista político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Seu julgamento atua como um norte para o Judiciário, mas não traz uma obrigatoriedade imediata.

De acordo com Rossi, as ações são destinadas à possibilidade de transexuais, independente de cirurgia ou não, alterarem seu registro civil (nome) e seu gênero que consta no documento oficial.

A ADI tem como pedido a interpretação constitucional do artigo 58, da Lei 6.015/1973 (Lei De registros públicos), artigo que permite a substituição do nome por apelidos públicos notórios, para que os juízes do país apliquem tal artigo como fundamento para conceder pedidos de alteração de nome e gênero em registro público, assinala Rossi. Já o RE tem como pedido a possibilidade de alteração do gênero em registro público para uma parte, tendo como fundamento preceitos de nossa Constituição  dignidade da pessoa, proibição de discriminação, igualdade e liberdade.

Carolina Bassetti de Oliveira, advogada especialista em direito de família e sucessões, lembra que a 4.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os transexuais têm direito à alteração do registro civil até mesmo sem a realização de cirurgia de redesignação de sexo. Na decisão, o colegiado entendeu que a mudança do documento não pode ser condicionada apenas à realização de cirurgia, mas que deve levar em conta aspectos físicos e psicológicos.

As pessoas caracterizadas como transexuais, geralmente, não aceitam o seu gênero, vivendo em desconexão psíquico-emocional com o seu sexo biológico e, de um modo geral, buscando formas de adequação a seu sexo psicológico, argumenta a advogada também do NWADV. A manutenção do sexo constante no registro civil viola não somente o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também o direito à identidade, o direito à não discriminação e o direito fundamental à felicidade. 

Para a advogada, a não permissão de alteração na certidão significaria a continuidade da exposição da pessoa a situações constrangedoras e discriminatórias e, apesar da existência de princípios como a imutabilidade do nome, dispositivos legais como a Lei de Registros Públicos preveem a possibilidade de alteração do nome que cause situação vexatória ou de degradação social.

Em seu voto, o relator do caso no STJ, ministro Luís Felipe Salomão, argumentou que o Estado não pode impor restrições contra a dignidade da pessoa humana, pois tal imposição, na visão do magistrado, configura claramente indevida intromissão estatal na liberdade de autodeterminação da identidade de gênero alheia.