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Prisão

STF expede mandado de prisão contra deputado João Rodrigues

Parlamentar foi condenado a cinco anos de prisão pelo TRF-4
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 20:01

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 20:01

O deputado federal João Rodrigues (PSD-SC) participa de audiência pública na Câmara em fevereiro de 2017 Crédito: Cleia Viana | Câmara dos Deputados
O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou para a Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (7), o mandado de prisão do deputado federal João Rodrigues (PSD-SC), condenado a cinco anos e três meses de prisão.
Na terça-feira (6), a Primeira Turma da corte determinou a execução da pena do parlamentar, que foi condenado em 2010 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).
Rodrigues foi condenado por um crime cometido em 1999, quando passou 30 dias como prefeito interino de Pinhalzinho (SC). Ele respondeu por fraude em licitação ao autorizar, de forma ilegal, a compra de uma escavadeira para a prefeitura no valor de R$ 40 mil.
Os ministros negaram o recurso porque entenderam que não cabe ao STF fazer novas análises de provas. Dessa forma, foi mantida a condenação do TRF-4. O parlamentar foi condenado a cinco anos e três meses de prisão.

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