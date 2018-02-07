STF expede mandado de prisão contra deputado João Rodrigues

O deputado federal João Rodrigues (PSD-SC) participa de audiência pública na Câmara em fevereiro de 2017 Crédito: Cleia Viana | Câmara dos Deputados

O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou para a Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (7), o mandado de prisão do deputado federal João Rodrigues (PSD-SC), condenado a cinco anos e três meses de prisão.

Na terça-feira (6), a Primeira Turma da corte determinou a execução da pena do parlamentar, que foi condenado em 2010 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Rodrigues foi condenado por um crime cometido em 1999, quando passou 30 dias como prefeito interino de Pinhalzinho (SC). Ele respondeu por fraude em licitação ao autorizar, de forma ilegal, a compra de uma escavadeira para a prefeitura no valor de R$ 40 mil.