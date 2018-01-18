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Debate

STF deve julgar em março regras para auxílio-moradia de juízes

Liminar do ministro Luiz Fux, de 2014, garante direito ao benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 13:42

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 13:42

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve pautar para março o julgamento que definirá regras para o pagamento de auxílio-moradia para juízes de todo o país. Atualmente, por uma decisão liminar de 2014 do ministro Luiz Fux, do STF, todos os magistrados brasileiros que não recebiam têm o direito ao benefício. Fux, que é o relator do processo, liberou o caso para o julgamento em plenário recentemente.
A notícia foi antecipada na edição desta quinta-feira pelo jornal "Folha de São Paulo". Nesta semana, Cármen Lúcia recebeu em audiência representantes das principais entidades de classe da magistratura: a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), a Associação dos Juízes Federais Brasileiros (Ajufe) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).
O tema é controvertido no STF e promete provocar um debate acirrado no plenário. Enquanto Fux e outros ministros defendem o pagamento do auxílio-moradia para todos, há um outro grupo que considera o benefício um privilégio desnecessário em determinados casos.

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