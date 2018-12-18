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Pauta

STF deixa para fevereiro julgamento de criminalização da homofobia

Há duas ações em pauta, com as relatorias dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin; julgamento será em 13 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 23:13

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 23:13

Ministros do Supremo Tribunal Federal poderão ter salários reajustados para R$ 39 mil no ano que vem Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, marcou para o dia 13 de fevereiro de 2019 o julgamento que discutirá a possibilidade de criminalização da homofobia. A questão seria julgada ainda este ano pelo plenário da Corte, mas acabou tendo a análise adiada. Em pauta, serão duas ações sobre o tema, com as relatorias dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin.
Uma delas foi apresentada em 2012 pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT). A ação pretende obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente das ofensas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de gênero. Sob relatoria de Celso, a ação apresentada pelo Partido Popular Socialista (PPS) em 2013 faz os mesmos pedidos. Os autores alegam que o Congresso foi omisso em não legislar sobre a matéria.
Em manifestação enviada na sexta-feira, 14, ao STF, o Senado afirmou que há um projeto de lei de 2017 que propõe a alteração do Código Penal. A mudança prevê punir discriminação ou preconceito de origem, condição de pessoa idosas ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.
> Homofobia de Bolsonaro é da boca para fora, diz Regina Duarte
Os advogados da Casa defendem que o PL - atualmente em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - "mais do que cobre a pretensão" do pedido apresentado ao STF. A petição ainda cita recente declaração de Toffoli, de que "é hora de o Judiciário se recolher a seu papel tradicional". Os advogados alegam que isso "certamente" não incluiu o arbitramento de controvérsias que estão tramitando de forma regular nas "instâncias democráticas".

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