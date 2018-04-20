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Decisão

STF concede prisão domiciliar a Maluf

Atualmente, Maluf está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 21:08
Paulo Maluf Crédito: Arquivo
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu há pouco conceder prisão domiciliar ao deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) por razões de saúde.
A questão foi decidida após a votação na qual a Corte definiu que Maluf não pode recorrer em liberdade da condenação de 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro.
A decisão confirma liminar proferida pelo ministro Dias Toffoli, que, no mês passado, determinou que o deputado passe do regime fechado, no presídio da Papuda, em Brasília, para prisão domiciliar.
Atualmente, Maluf está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o último boletim médico, divulgado na terça-feira (17), ele faz tratamento contra um câncer de próstata, que está em estágio evoluído, com metástase.

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