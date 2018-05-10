STF começa a julgar primeira ação contra reforma trabalhista

Quase um ano depois de promulgada a reforma trabalhista, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quarta-feira (9) o primeiro julgamento de uma ação contra trechos da mudança. Está em discussão a nova regra que restringe o benefício da gratuidade, concedido em todo o Judiciário a pessoas sem condições financeiras.

Pela reforma, quem obtiver isenção de custas na Justiça do Trabalho ainda assim terá que pagar a perícia, que é exigida na maior parte dos processos trabalhistas. E, ainda, os honorários de sucumbência  ou seja, pagar o advogado da outra parte, caso o trabalhador saia derrotado da disputa judicial.

Essa cobrança será feita se o trabalhador ganhar na justiça algum crédito do empregador. Ou, ainda, se tiver vencido uma outra causa que implique em ganho financeiro. Pela nova lei, a justiça aguarda o pagamento pelo prazo de dois anos. Se, ao longo desse período, o trabalhador não tiver mudado sua condição econômica precária, ficará livre das custas judiciais.

Nesta quarta-feira (9), houve a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República (PGR), autora da ação contra esse aspecto da reforma trabalhista, da Advocacia-Geral da União (AGU), que saiu em defesa da nova norma, e também de advogados de amicus curiae  que são entidades que não participam diretamente da ação, mas querem participar da discussão. A votação dos onze ministros do STF começará na quinta-feira.

Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a reforma trabalhista já provocou uma redução drástica dos processos. Entre janeiro e março deste ano, houve queda de 45,4%. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a norma viola a garantia constitucional à jurisdição, na medida em que inibe o trabalhador a buscar seus direitos.

"As normas agravam ainda mais a situação de quem precisa entrar na Justiça do Trabalho, mas não tem condições financeiras", afirmou Dodge.

A advogada-geral da União, Grace Mendonça, defendeu a legalidade da regra. Ele explicou que os recursos públicos são escassos. Por isso, seria necessário o trabalhador pagar pelo serviço judicial se for vitorioso na ação.

"A União continua pagando os honorários periciais quando os créditos em favor do empregado não forem capazes de suportar a despesa nesse, ou em outro processo. Mas, se agora ele tem o credito, o pressuposto da insuficiência não está mais presente", explicou Grace, argumentando que não se trata do fim da gratuidade processual.

Os advogados que se manifestaram no plenário do STF foram todos contrários à reforma trabalhista. "É de uma perversidade. É como se receber hora extra mudasse a condição de pobreza do trabalhador, que foi decretada pela própria justiça", afirmou o advogado da Central Única dos Trabalhadores (CUT), José Eymard.