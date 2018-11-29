STF começa a julgar indulto de presos, mas discussão é adiada

Em uma sessão que revelou um plenário dividido, o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quarta-feira se o presidente da República tem total liberdade ou não para definir as regras do indulto de Natal concedido a presos. O relator, ministro Luís Roberto Barroso, votou para diminuir a extensão do indulto editado pelo presidente Michel Temer no último Natal, excluindo os corruptos da lista de beneficiados. Alexandre de Moraes discordou. Para ele, a Constituição Federal dá ao chefe do Executivo poderes para definir as regras do indulto. A votação deve terminar na quinta-feira. O GLOBO tira as dúvidas sobre o assunto.
Oito ministros ainda não votaram. Ainda assim, nas discussões que permearam a sessão de hoje, já foi possível identificar o lado que vários deles tendem a tomar. Na maior parte do tempo, ministros contestaram os argumentos de Barroso. Fizeram isso Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. De forma mais tímida, Edson Fachin, relator da Lava-Jato, e Luiz Fux fizeram comentários alinhados com o voto de Barroso. Seja qual for o resultado da votação, o placar será apertado.
Nos bastidores, ministros apostam na derrota da tese de Barroso, o que possibilitaria a libertação de presos em todo o país. Isso pode ser interpretado como uma espécie de salvo conduto para Temer editar um decreto com os mesmos parâmetros em dezembro.
O indulto do Natal passado é considerado o mais permissivo das últimas três décadas. Foi concedido perdão a presos condenados por crimes não violentos que tivessem cumprido apenas um quinto da pena total, sem considerar o tempo total de condenação. No governo de Dilma Rousseff, por exemplo, foi beneficiado quem tinha cumprido um terço da pena, para condenados por até 12 anos de prisão.
No momento em que as instituições e a sociedade brasileira travam uma batalha ingente contra a corrupção e crimes correlatos, este decreto presidencial esvazia o esforço da sociedade e das instituições, onde delegados, procuradores, juízes corajosos enfrentam essas diferentes modalidades do crime organizado, inclusive a do colarinho branco disse Barroso.
O ministro também afirmou que beneficiar corruptos com a libertação depois de cumprimento de apenas 20% da pena era um desrespeito ao senso ético. Ele ponderou que, apesar de opiniões contrárias, a corrupção é um crime violento.
A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata, mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada, a corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O fato de um corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso declarou o relator.
Para Alexandre de Moraes, o presidente da República tem a prerrogativa de conceder indulto a presos. Portanto, não caberia ao Judiciário mudar o decreto. Se isso for feito, segundo o ministro, será uma forma de enfraquecer a Presidência da República como instituição.
Se nós fixarmos requisitos para esse decreto, estaremos fixando requisitos para todos os decretos subsequentes. Estaremos legislando disse Moraes.
Gilmar Mendes concordou:
Ninguém tem dúvida de que não cabe ao juiz formular projeto de lei.
Fachin ponderou que, se o STF não tem poderes para liminar um decreto presidencial, não teria também para anular a nomeação de ministro de Estado. Embora o ministro não tenha mencionado, o tribunal suspendeu a escolha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil do governo Dilma. Moraes rebateu o argumento.
Se comprovado ficar que há desvio de finalidade, seja em relação a indulto, graça ou perdão; seja em relação a nomeação, existe a possibilidade de análise do Judiciário. Não há comprovação de que ele (Temer) quis favorecer a, b ou c com o indulto afirmou Moraes.
Se a liminar de Barroso for revogada, condenados que cumpriam os requisitos para receber o indulto em dezembro do ano passado poderão ser libertados. Segundo dados da Defensoria Pública da União (DPU), apenas um condenado na Lava-Jato receberia o benefício: o ex-deputado Luiz Argolo, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se Temer editar neste ano um decreto com os mesmos parâmetros, outros investigados da Lava-Jato poderiam ser beneficiados.
O que o STF está julgando?
No Natal de 2017, o presidente Michel Temer editou indulto com regras mais frouxas que as do ano anterior. Presos que cometeram crime sem violência e já tivessem cumprido um quinto da pena total poderiam ser libertados, independentemente do tempo total da sentença à qual foram condenados. O ministro Luís Roberto Barroso deu liminar restringindo a regra. Condenados por corrupção, por exemplo, não poderiam receber o benefício. Agora, o plenário do STF vai decidir se mantém ou se derruba a liminar.
O que acontece se a liminar do Barroso for derrubada?
Nesse caso, condenados que cumpriam os requisitos do indulto em dezembro do ano passado poderiam ser libertados. O texto dizia que o preso deveria ter cumprido um quinto da pena, sem especificar o tipo de crime cometido ou seja, criminosos do colarinho branco poderiam receber esse benefício legal.
A decisão influencia no indulto de Natal que será editado ainda neste ano?
O STF vai julgar apenas o decreto do ano passado. O texto do decreto do indulto de 2018 já está pronto e é mais rigoroso do que a versão anterior, com vedação à soltura de condenados por uma lista de mais de 30 crimes. Ministros do STF acreditam que, se o plenário derrubar a liminar de Barroso, Temer pode voltar a adotar regras mais brandas de indulto neste ano.