Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

STF começa a decidir se eleitor que não fez biometria pode votar

Cerca de 3,3 milhões eleitores se enquadram na situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 17:35

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 17:35

Cerca de 3,3 milhões eleitores não realizaram a biometria Crédito: Edson Chagas
O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar há pouco a ação protocolada pelo PSB para evitar o cancelamento dos títulos de eleitores que não realizaram o cadastramento por biometria em todo o país. O relator do caso é o ministro Luís Roberto Barroso. De acordo com a Justiça Eleitoral, cerca de 3,3 milhões eleitores se enquadram na situação.
Segundo a legenda, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que disciplinaram o cancelamento do título como penalidade ao eleitor que não realizou o cadastro biométrico obrigatório dentro do prazo são inconstitucionais, porque resultaram no indevido cerceamento do direito de votar.
Na avaliação do partido, tudo indica que a maioria dos eleitores privados do direito ao voto é de cidadãos humildes e que não tiveram acesso à informação para cumprir a formalidade.
No processo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra a ação por entender que para ter direito ao voto, preceito fundamental previsto na Constituição, o alistamento dos eleitores deve ser obrigatório.
O sufrágio universal depende tanto do voto universal quanto do alistamento eleitoral hígido. Não se pode relativizar um propósito de permitir o outro sem lesar o sufrágio universal, a democracia e a Constituição, argumentou a PGR.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia
Imagem de destaque
Prefeito, deputado e governo prestigiam entrega de… cortador de grama
Sintomas menos óbvios podem estar relacionados a problemas no coração (Imagem: FamStudio | Shutterstock)
Um bom coração é capaz de nos curar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados