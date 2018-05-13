STF admite erro e diz que CNJ ainda vai julgar caso de Macário Júdice

A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que errou ao informar, na terça-feira (8), que a Suprema Corte havia mantido decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela aposentadoria compulsória do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto, que é acusado de envolvimento com pessoas suspeitas de explorar jogos de azar no Espírito Santo. Macário atuava na 3ª Vara Federal de Vitória e está afastado das funções há 11 anos.

O juiz federal Macário Júdice Crédito: Arquivo Pessoal

Diferentemente da informação veiculada no site do STF na última terça, ao negar um mandado de segurança impetrado pela defesa de Macário, a Primeira Turma da Suprema Corte apenas manteve o processo sob a análise do CNJ, que ainda não tomou uma decisão final sobre o caso. Portanto, o juiz federal permanece sem condenação no caso, conforme ressaltou seu advogado Alberto Pavie Ribeiro neste sábado (12).

Gazeta Online na última quarta-feira (9), a defesa do juiz já havia feito o Para esclarecer a informação, o STF publicou em seu site , nesta sexta-feira (11), uma nota em que "lamenta a falha e pede desculpas pelos transtornos causados". Em entrevista aona última quarta-feira (9), a defesa do juiz já havia feito o esclarecimento

PROCESSO

A tentativa da defesa de Macário de levar o caso ao STF ocorreu após o Tribunal Regional Federal do Espírito Santo (TRF-2) julgar um procedimento administrativo disciplinar (PAD) contra o juiz. Por 10 votos a 8, foi decidido puni-lo com a aposentadoria compulsória, a penalidade mais grave aplicada sobre magistrados. No entanto, como 9 dos 27 juízes integrantes do TRF-2 se declararam suspeitos para julgar o PAD, a votação não contou com a maioria absoluta, já que seriam necessários ao menos 14 votos favoráveis à condenação.

Por isso, o CNJ anulou o julgamento realizado pelo TRF-2 e decidiu tomar para si o processo e reiniciá-lo. Ainda não há previsão de quando o Conselho irá votá-lo. A defesa de Macário argumenta que, ao entender que a votação do TRF-2 foi irregular, o CNJ deveria ter suspendido o PAD e não o tomado para si. Por isso, o mandado de segurança foi impetrado.

Macário Júdice respondeu a dois processos no TRF2 - um administrativo e outro criminal - pelas mesmas acusações feitas pelo Ministério Público Federal: um esquema de venda de sentenças pelo qual o juiz teria recebido vantagens, além de usar o cargo para conceder liminares autorizando a importação de caça-níqueis. No processo criminal ele foi absolvido.

VOTOS NO STF

O relator do mandado de segurança, ministro Luiz Fux, votou pela concessão parcial do pedido para que o procedimento administrativo voltasse a tramitar no TRF-2, com a convocação de juízes para substituir os que se declarassem impedidos. Segundo ele, ao constatar a ilegalidade, o CNJ deveria, em vez de tomar uma decisão sobre o processo, ter determinado a substituição para que o julgamento no TRF-2 se desse em obediência ao quórum constitucional - maioria absoluta.

No entanto, prevaleceu o entendimento do ministro Luís Roberto Barroso. Ao negar o recurso da defesa, o ministro salientou que o STF e o CNJ têm precedentes apontando que uma das causas legítimas de o Conselho tomar a decisão sobre procedimentos administrativos é a falta do quórum regulamentar em razão de suspeição, impedimento ou falta de magistrados.

O ministro Barroso lembrou que a Constituição, expressamente, confere ao CNJ competência para, a qualquer tempo, avocar (tomar para si) processos de natureza disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário. A ministra Rosa Weber destacou que, como o CNJ tem competência para avocar o processo a qualquer tempo, não haveria impedimento para que anulasse o julgamento do TRF-2 e iniciasse outro procedimento.

O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o CNJ poderia ter devolvido o processo ao TRF-2, mas optou por exercer sua competência, conferida pela Constituição, para julgar o processo e evitar novas questões de suspeição e impedimento.