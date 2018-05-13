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Juiz atuava em Vitória

STF admite erro e diz que CNJ ainda vai julgar caso de Macário Júdice

Assessoria da Suprema Corte reconheceu que magistrado que atuava em Vitória ainda vai ser julgado por Conselho em processo sobre exploração de jogos de azar

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 22:46
A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que errou ao informar, na terça-feira (8), que a Suprema Corte havia mantido decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela aposentadoria compulsória do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto, que é acusado de envolvimento com pessoas suspeitas de explorar jogos de azar no Espírito Santo. Macário atuava na 3ª Vara Federal de Vitória e está afastado das funções há 11 anos.
O juiz federal Macário Júdice Crédito: Arquivo Pessoal
Diferentemente da informação veiculada no site do STF na última terça, ao negar um mandado de segurança impetrado pela defesa de Macário, a Primeira Turma da Suprema Corte apenas manteve o processo sob a análise do CNJ, que ainda não tomou uma decisão final sobre o caso. Portanto, o juiz federal permanece sem condenação no caso, conforme ressaltou seu advogado Alberto Pavie Ribeiro neste sábado (12).
Para esclarecer a informação, o STF publicou em seu site, nesta sexta-feira (11), uma nota em que "lamenta a falha e pede desculpas pelos transtornos causados". Em entrevista ao Gazeta Online na última quarta-feira (9), a defesa do juiz já havia feito o esclarecimento.
> Entenda: Supremo nega recurso e CNJ vai analisar caso de Macário Júdice
PROCESSO
A tentativa da defesa de Macário de levar o caso ao STF ocorreu após o Tribunal Regional Federal do Espírito Santo (TRF-2) julgar um procedimento administrativo disciplinar (PAD) contra o juiz. Por 10 votos a 8, foi decidido puni-lo com a aposentadoria compulsória, a penalidade mais grave aplicada sobre magistrados. No entanto, como 9 dos 27 juízes integrantes do TRF-2 se declararam suspeitos para julgar o PAD, a votação não contou com a maioria absoluta, já que seriam necessários ao menos 14 votos favoráveis à condenação.
Por isso, o CNJ anulou o julgamento realizado pelo TRF-2 e decidiu tomar para si o processo e reiniciá-lo. Ainda não há previsão de quando o Conselho irá votá-lo. A defesa de Macário argumenta que, ao entender que a votação do TRF-2 foi irregular, o CNJ deveria ter suspendido o PAD e não o tomado para si. Por isso, o mandado de segurança foi impetrado.
Macário Júdice respondeu a dois processos no TRF2 - um administrativo e outro criminal - pelas mesmas acusações feitas pelo Ministério Público Federal: um esquema de venda de sentenças pelo qual o juiz teria recebido vantagens, além de usar o cargo para conceder liminares autorizando a importação de caça-níqueis. No processo criminal ele foi absolvido.
VOTOS NO STF
O relator do mandado de segurança, ministro Luiz Fux, votou pela concessão parcial do pedido para que o procedimento administrativo voltasse a tramitar no TRF-2, com a convocação de juízes para substituir os que se declarassem impedidos. Segundo ele, ao constatar a ilegalidade, o CNJ deveria, em vez de tomar uma decisão sobre o processo, ter determinado a substituição para que o julgamento no TRF-2 se desse em obediência ao quórum constitucional - maioria absoluta.
No entanto, prevaleceu o entendimento do ministro Luís Roberto Barroso. Ao negar o recurso da defesa, o ministro salientou que o STF e o CNJ têm precedentes apontando que uma das causas legítimas de o Conselho tomar a decisão sobre procedimentos administrativos é a falta do quórum regulamentar em razão de suspeição, impedimento ou falta de magistrados.
O ministro Barroso lembrou que a Constituição, expressamente, confere ao CNJ competência para, a qualquer tempo, avocar (tomar para si) processos de natureza disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário. A ministra Rosa Weber destacou que, como o CNJ tem competência para avocar o processo a qualquer tempo, não haveria impedimento para que anulasse o julgamento do TRF-2 e iniciasse outro procedimento.
O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o CNJ poderia ter devolvido o processo ao TRF-2, mas optou por exercer sua competência, conferida pela Constituição, para julgar o processo e evitar novas questões de suspeição e impedimento.
Procurada neste sábado (12), a defesa de Macário informou que irá aguardar o resultado do julgamento do CNJ.

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