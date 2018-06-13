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Absolvição

STF absolve 'deputado da tatuagem' de acusação de peculato

Wladimir Costa era suspeito de ter assessores fantasmas, mas ministros não viram provas

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 21:23
Deputado Vladimir Costa ao defeder Temer e disse que presidente "é um homem ético" Crédito: Reprodução | Facebook
Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu na tarde desta terça-feira (12) o deputado federal Wladimir Costa (SD-PA) e seu irmão Wlaudecir Costa da acusação de peculato. A decisão do STF foi tomada nove anos depois da apresentação da denúncia contra o parlamentar, que ficou famoso por tatuar temporariamente o nome do presidente Michel Temer.
Para o relator do caso, ministro Edson Fachin, a Procuradoria-Geral da República (PGR) não conseguiu provar, ao longo do processo, a acusação de que o deputado e seu irmão teriam desviado para si mesmos o salário de três assessores fantasmas, contratados pelo gabinete de Wladimir Costa entre entre fevereiro de 2003 e março de 2005.
A investigação, segundo o Ministério Público, surgiu a partir da reclamação trabalhista ajuizada por um desses funcionários, momento em que relatou à Justiça a existência do suposto esquema. A denúncia foi apresentada em 2008. Agora, o STF entendeu que a versão não se confirmou e que o funcionário que denunciou o suposto esquema mudou seu relato.
Durante a sessão que analisou o caso, coube ao ministro Gilmar Mendes o voto mais contundente para criticar o episódio.
"É um fato extremamente elucidativo de uma época em que vivemos, veja quanto trabalho isso já deu para a Corte, já nos ocupou no plenário, para se chegar a isso", afirmou o ministro em seu voto, apontando que cabe à PGR apurar as suspeitas envolvendo os advogados que teriam orientado um dos ex-funcionários a denunciar o suposto esquema, que acabou não se confirmando.
Neste julgamento, a PGR e as defesas dos réus abriram mão do direito de se manifestarem, o que fez a votação ser concluída rapidamente.

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