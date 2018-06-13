STF absolve 'deputado da tatuagem' de acusação de peculato

Deputado Vladimir Costa ao defeder Temer e disse que presidente "é um homem ético" Crédito: Reprodução | Facebook

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu na tarde desta terça-feira (12) o deputado federal Wladimir Costa (SD-PA) e seu irmão Wlaudecir Costa da acusação de peculato. A decisão do STF foi tomada nove anos depois da apresentação da denúncia contra o parlamentar, que ficou famoso por tatuar temporariamente o nome do presidente Michel Temer.

Para o relator do caso, ministro Edson Fachin, a Procuradoria-Geral da República (PGR) não conseguiu provar, ao longo do processo, a acusação de que o deputado e seu irmão teriam desviado para si mesmos o salário de três assessores fantasmas, contratados pelo gabinete de Wladimir Costa entre entre fevereiro de 2003 e março de 2005.

A investigação, segundo o Ministério Público, surgiu a partir da reclamação trabalhista ajuizada por um desses funcionários, momento em que relatou à Justiça a existência do suposto esquema. A denúncia foi apresentada em 2008. Agora, o STF entendeu que a versão não se confirmou e que o funcionário que denunciou o suposto esquema mudou seu relato.

Durante a sessão que analisou o caso, coube ao ministro Gilmar Mendes o voto mais contundente para criticar o episódio.

"É um fato extremamente elucidativo de uma época em que vivemos, veja quanto trabalho isso já deu para a Corte, já nos ocupou no plenário, para se chegar a isso", afirmou o ministro em seu voto, apontando que cabe à PGR apurar as suspeitas envolvendo os advogados que teriam orientado um dos ex-funcionários a denunciar o suposto esquema, que acabou não se confirmando.