STF abre licitação para contratação de seguranças para Fachin

Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu licitação para contratar uma empresa que faça escolta armada, de tempo integral, para o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava-Jato na Corte. De acordo com o edital, sete profissionais irão se revezar na casa do ministro em Curitiba (PR). A previsão é de um gasto de R$ 1,6 milhão em um período de 30 meses.

No final de março, Fachin revelou que sua família sofreu ameaças e pediu aumento na equipe de segurança. A medida foi autorizada pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

O edital especifica inúmeras atividades para a segurança do ministro, como rondas periódicas, o controle de entrada e saída de pessoas e veículos, proibir aglomerado no local, assim como havendo alguma suspeita, abordar de forma educada. Está previsto também que os seguranças estejam armados com pistolas calibre .380 e equipamentos de segurança como colete.

A licitação é para um período de 1 de julho deste ano até 31 de dezembro de 2020. Os seguranças poderão ser requisitados inclusive nos feriados. Para o serviço de segurança serão aceitos brasileiros e portugueses, com idade mínima de 21 anos e com comprovação de competência para a função.

O GLOBO revelou em março que o STF contava com 85 seguranças privados para dez ministros, sendo desembolsados R$ 831 mil por mês para o serviço.