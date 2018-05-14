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1,6 milhão

STF abre licitação para contratação de seguranças para Fachin

Equipe com sete profissionais irá se revezar na casa do ministro em Curitiba (PR)

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 17:37
Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu licitação para contratar uma empresa que faça escolta armada, de tempo integral, para o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava-Jato na Corte. De acordo com o edital, sete profissionais irão se revezar na casa do ministro em Curitiba (PR). A previsão é de um gasto de R$ 1,6 milhão em um período de 30 meses.
No final de março, Fachin revelou que sua família sofreu ameaças e pediu aumento na equipe de segurança. A medida foi autorizada pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.
O edital especifica inúmeras atividades para a segurança do ministro, como rondas periódicas, o controle de entrada e saída de pessoas e veículos, proibir aglomerado no local, assim como havendo alguma suspeita, abordar de forma educada. Está previsto também que os seguranças estejam armados com pistolas calibre .380 e equipamentos de segurança como colete.
A licitação é para um período de 1 de julho deste ano até 31 de dezembro de 2020. Os seguranças poderão ser requisitados inclusive nos feriados. Para o serviço de segurança serão aceitos brasileiros e portugueses, com idade mínima de 21 anos e com comprovação de competência para a função.
O GLOBO revelou em março que o STF contava com 85 seguranças privados para dez ministros, sendo desembolsados R$ 831 mil por mês para o serviço.
No caso dos seguranças privados contratados a maioria trabalha em um regime de 12h, descansando depois 36h. Os turnos são divididos das 7h às 19h (38 pessoas se revezam nesse horário) e das 19h às 7h (horário onde se dividem 44 pessoas).

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