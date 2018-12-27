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Morte do tio

Solução para violência não está na liberação de armas, diz Edmar Camata

No velório do tio, o ex-governador Gerson Camata, o policial rodoviário federal afirmou que a solução contra a violência é muito mais ampla

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 16:43
Em velório do tio, o policial rodoviário federal Edmar Camata condenou a liberação de armas Crédito: Ricardo Medeiros
Sobrinho do ex-governador Gerson Camata, o policial rodoviário federal Edmar Camata comentou a morte do tio e afirmou, durante o velório, no Palácio Anchieta, que a liberação de armas não é solução para a violência.
Uma morte inesperada. Uma morte vítima da violência que a gente fala todos os dias, que atinge os mais pobres, a classe média e as classes mais altas. Cuja a solução, certamente, o momento prova isso, não está na liberação de arma. A gente vê que a solução é muito mais ampla e tem que ser por meio do diálogo e da construção de uma outra sociedade, em que a vida não valha tão pouco, que as pessoas não se matem por nada.
Edmar Camata
Vale lembrar que Gerson Camata foi autor do Projeto de Lei do Senado número 292/1999, que deu origem ao Estatuto do Desarmamento  atual Lei 10.826/2003.
ALEGRIA PELA HISTÓRIA
Edmar Camata, que será secretário estadual de Controle e Transparência no governo de Renato Casagrande (PSB), disse que o momento é de muita consternação, de muita tristeza. Mas de muita alegria pela história do Gerson Camata, do senador, do governador.
>Gerson Camata: quatro décadas dedicadas à vida pública do Estado
"Para aqueles que têm mais de 40 anos de idade, a lembrança do político que não era profissional, que era o político carismático. O radialista, que abriu estradas para o interior, que focou na área de cultura, levou a luz para os municípios do interior. Então essa lembrança é muito forte e muito viva".
O ASSASSINATO
Sobre o momento do crime, o policial contou que o ex-governador estava comprando um livro na banca de jornal. "Um livro em inglês, que ele queria continuar aprendendo. O momento também é de felicidade pela pessoa que queria eternamente crescer, ser melhor e ser querido por todos, como era de fato. Hoje em dia é tão raro um político ser querido. Então essa lembrança de que é possível fazer uma política que atenda aos anseios das pessoas é certamente uma lembrança positiva", finalizou.
Com informações de Maíra Mendonça

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