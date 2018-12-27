Solução para violência não está na liberação de armas, diz Edmar Camata

Uma morte inesperada. Uma morte vítima da violência que a gente fala todos os dias, que atinge os mais pobres, a classe média e as classes mais altas. Cuja a solução, certamente, o momento prova isso, não está na liberação de arma. A gente vê que a solução é muito mais ampla e tem que ser por meio do diálogo e da construção de uma outra sociedade, em que a vida não valha tão pouco, que as pessoas não se matem por nada.