Solução para violência não está na liberação de armas, diz Edmar Camata

Sobrinho do ex-governador Gerson Camata, o policial rodoviário federal Edmar Camata comentou a morte do tio e afirmou, durante o velório, no Palácio Anchieta, que a liberação de armas não é solução para a violência.
Uma morte inesperada. Uma morte vítima da violência que a gente fala todos os dias, que atinge os mais pobres, a classe média e as classes mais altas. Cuja a solução, certamente, o momento prova isso, não está na liberação de arma. A gente vê que a solução é muito mais ampla e tem que ser por meio do diálogo e da construção de uma outra sociedade, em que a vida não valha tão pouco, que as pessoas não se matem por nada.
Vale lembrar que Gerson Camata foi autor do Projeto de Lei do Senado número 292/1999, que deu origem ao Estatuto do Desarmamento atual Lei 10.826/2003.
ALEGRIA PELA HISTÓRIA
Edmar Camata, que será secretário estadual de Controle e Transparência no governo de Renato Casagrande (PSB), disse que o momento é de muita consternação, de muita tristeza. Mas de muita alegria pela história do Gerson Camata, do senador, do governador.
"Para aqueles que têm mais de 40 anos de idade, a lembrança do político que não era profissional, que era o político carismático. O radialista, que abriu estradas para o interior, que focou na área de cultura, levou a luz para os municípios do interior. Então essa lembrança é muito forte e muito viva".
O ASSASSINATO
Sobre o momento do crime, o policial contou que o ex-governador estava comprando um livro na banca de jornal. "Um livro em inglês, que ele queria continuar aprendendo. O momento também é de felicidade pela pessoa que queria eternamente crescer, ser melhor e ser querido por todos, como era de fato. Hoje em dia é tão raro um político ser querido. Então essa lembrança de que é possível fazer uma política que atenda aos anseios das pessoas é certamente uma lembrança positiva", finalizou.
Com informações de Maíra Mendonça