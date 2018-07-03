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Lava Jato

Sítio: fim do processo de Lula deve coincidir com reta final de eleições

Interrogatório do ex-presidente será em 11 de setembro, a menos de um mês do primeiro turno da votação

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 16:32
Moro marcou para o dia 11 de setembro o interrogatório de Lula e de Bumlai Crédito: Reprodução
O fim do processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu sob a acusação de se beneficiar de reformas no sítio de Atibaia realizadas pela OAS, Odebrecht e pelo pecuarista José Carlos Bumlai deve coincidir com a reta final das eleições presidenciais.
O juiz Sergio Moro marcou para o dia 11 de setembro o interrogatório de Lula e de Bumlai e eles serão os dois últimos réus a serem ouvidos. Com o fim da fase de interrogatório, defesa e acusação podem pedir diligências complementares, a fim de elucidar fatos apurados durante o andamento processual. Se não houver necessidade ou os pedidos forem negados, Moro estabelece o prazo para que as partes apresentem as alegações finais, que são os argumentos finais antes da decisão do juiz. No caso do tríplex do Guarujá, em que Lula foi condenado, Moro deu 36 dias para apresentação das alegações finais.
Como as eleições presidenciais acontecem em dois turnos - o primeiro no dia 7 de outubro e o segundo no dia 28 - o processo deve ficar pronto para ser sentenciado por Moro neste período.
Não há, porém, nenhum prazo estabelecido para que um juiz dê sua sentença.
Neste momento, o processo que envolve o sítio de Atibaia está na fase de depoimentos de testemunhas de defesa. No dia 9 de agosto, por exemplo, serão ouvidos Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, a ex-presidente Dilma Rousseff e o cantor Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura do petista.
Os depoimentos dos réus serão colhidos entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro.
PROCESSO EM ANDAMENTO
A força-tarefa da Lava-Jato tinha expectativa de ver julgado ainda no primeiro trimestre deste ano o segundo processo aberto contra Lula, o que envolve a compra de um prédio pela Odebrecht, destinado a ser a sede do Instituto Lula, e uma cobertura vizinha à do ex-presidente, em São Bernardo do Campo.
Lula foi interrogado no caso em 13 de setembro de 2017, mas as defesas de Lula e de outros réus pediram perícia na contabilidade paralela da Odebrecht, que havia sido esmiuçada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Os advogados alegaram que as informações foram colhidas apenas pela acusação e que os sistemas poderiam ter dados que interessassem a defesa. Moro autorizou que as defesas tivesses acesso, por meio de técnicos especializados e com acompanhamento de peritos da PF e da Odebrecht.
Com a necessidade da perícia, o processo segue em andamento e até hoje não entrou na fase de alegações finais.
 

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