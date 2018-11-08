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Depoimento

Sítio de Atibaia seria surpresa para Lula, diz executivo da Odebrecht

Alexandrino Alencar, ligado à empreiteira e delator da Operação Lava Jato, foi interrogado nesta quarta, 7, pela juíza Gabriela Hardt, a sucessora de Sérgio Moro, e relatou encontro que teria ocorrido na antessala da Presidência da República, em dezembro de 2010, com a então primeira dama

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 12:13
O ex-presidente Lula Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Em depoimento à juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro na Lava Jato, o executivo Alexandrino Alencar, ligado à Odebrecht e delator, afirmou que a reforma do sítio em Atibaia seria uma surpresa para Lula e teria sido solicitada pela ex-primeira-dama, Marisa Letícia, morta em fevereiro de 2017.
Segundo Alencar, ele havia ido a Brasília em 9 de dezembro de 2010 para um evento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e se encontraria mais tarde com o empresário Emílio Odebrecht, que havia agendado uma reunião com Lula no mesmo dia. Ao chegar no Planalto, segundo afirma, foi abordado por Marisa na antessala da Presidência.
Conversando com ela, ela disse: Alexandrino, estou precisando de um favor da Odebrecht, narrou Alencar à juíza Gabriela Hardt. Segundo ele, a ex-primeira-dama relatou dificuldades para cumprir o cronograma da reforma feito pela equipe do Bumlai antes da saída de Lula da presidência, em 31 de dezembro de 2010. A data, diz o empresário, era importante para o ex-presidente usufruir do sítio após deixar o cargo.
Então, ela me fez o pedido [para assumir a reforma], mas falou o seguinte: tem que fazer uma reforma, mas é uma surpresa. O presidente não está sabendo disso, mas tem que terminar em dezembro. Eu respondi que precisávamos ter autorização e depois veria se é possível
Alexandrinho Alencar, executivo
O delator disse que encaminhou o pedido a Emílio Odebrecht, que deu permissão para a empreiteira tocar a reforma. Alencar diz que foi procurado por Rogério Aurélio, ex-assessor de Lula, e repassou a mediação das obras para Carlos Armando Paschoal, o CAP, diretor da construtora Norberto Odebrecht em São Paulo.
A reforma do sítio foi inicialmente orçada em R$ 500 mil. Almeida, no entanto, afirmou desconhecer a origem do montante utilizado nas obras. Segundo ele, foi o Carlos Armando quem buscou a fonte do dinheiro. Depois eu soube, por sinal, que houve um complemento adicional de 200 mil.
À Justiça, Alencar afirmou que se afastou da obra após a mediação, mas continuava a dar retornos à família Odebrecht, incluindo notificar que a obra iria atrasar e ser entregue somente em janeiro de 2011.
O ex-presidente Lula nega enfaticamente ser proprietário do sítio de Atibaia ou que tenha sido beneficiado com propinas da Odebrecht e de outras empreiteiras na forma de obras de reforma e melhorias da propriedade rural.
COM A PALAVRA, A DEFESA DO EX-PRESIDENTE LULA
Os depoimentos prestados hoje (07/11) por Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar reforçaram que é falsa a acusação do Ministério Público contra Lula, buscando vincular contratos da Petrobras com supostas reformas em um sítio situado em Atibaia que pertence a Fernando Bittar e que foi frequentado pelo ex-Presidente.
Marcelo Odebrecht, que é citado expressamente na acusação como sendo a pessoa que teria oferecido vantagens indevidas para Lula interferir em contratos da Petrobras afirmou categoricamente que isso não tem aderência na realidade, mesmo sendo delator e tendo recebido benefícios do Ministério Publico para acusar Lula.
Os depoimentos fortaleceram o que sempre foi afirmado pela Defesa de Lula: a narrativa que buscou vincular o ex-Presidente a ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras é totalmente descabida e somente foi construída para submetê-lo a processos e condenações pré-estabelecidas no âmbito da Lava Jato de Curitiba.

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