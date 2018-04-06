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SIP repudia agressões contra jornalistas brasileiros

A SIP reitera as denúncias feitas em um pronunciamento conjunto pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER)

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 20:30
A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) repudiou os atos de agressão contra jornalistas e meios de comunicação que ocorreram em Brasília e em São Paulo e relacionados à cobertura dos eventos após a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
> Jornalistas são agredidos por militantes pró-Lula
A SIP reitera as denúncias feitas em um pronunciamento conjunto pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) que condenaram a violência e os atos que violam a liberdade de imprensa e os direitos dos cidadãos brasileiros a receber informações.
Entre outros atos de violência, uma equipe de jornalistas sofreu agressões em Brasília. A equipe do Correio Braziliense era formada por uma repórter, uma fotógrafa e o motorista, que foram cercados por 30 manifestantes. Um fotógrafo da agência Reuters e uma equipe do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) também foram ameaçados. Em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o fotógrafo Nilton Fukuda, de O Estado de S. Paulo, foi agredido com ovos por simpatizantes do ex-presidente.
A SIP está alerta para esses incidentes de violência e os incluirá entre os temas que serão debatidos durante sua reunião na semana que vem em Medellín, na Colômbia, e na qual se discutirá a situação da liberdade de imprensa no continente.

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