Sindicato dos Delegados pede saída de Lula do prédio da PF

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal (PF) do Paraná solicitou a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está cumprindo pena em uma sala na superintendência da corporação, em Curitiba. Segundo a entidade, a presença de Lula no prédio faz com que agentes cumpram tarefas fora de suas atribuições, torna difícil o atendimento ao público e causa insegurança devido à presença de manifestantes.

Endereçado ao superintendente da PF no Paraná, Maurício Valeixo, o pedido sugere que o ex-presidente seja transferido para "outro local que possa oferecer condições de segurança e que não traga os transtornos e riscos à população e aos funcionários da Polícia Federal." O texto sugere que esse lugar poderia ser uma unidade das Forças Armadas. Por ter sido presidente, Lula tem direito a uma sala do Estado-maior.

Em Curitiba, há um quartel do Exército na região sul da cidade. Outra opção, defendida por pessoas ligadas ao sistema penitenciária, é montar uma estrutura no Complexo Médico Penais, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, onde já estão alguns condenados da Lava-Jato.

Ao pedir a saída de Lula do prédio, o sindicato argumenta que centenas de pessoas visitam o local diariamente para pedir passaportes e tratar de questões relacionadas a porte de armas, segurança privada e produtos químicos.

A entidade lembra que os acessos ao prédio estão interditados desde que foi montado um acampamento do Movimento dos Sem-Teto (MST) e outros movimentos populares a favor de Lula. O sindicato acusa os manifestantes de promover "ações no sentido de intimidar" policiais e vizinhos do prédio.

O sindicato é presidido por Algacir Mikalovski, que trabalha no prédio da superintendência.