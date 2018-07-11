Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sessão extraordinária

Sessão para discutir impeachment de Crivella acontece na quinta (12)

Grupo contrário ao governo reuniu 17 assinaturas para convocar sessão em meio a recesso parlamentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 00:02

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 00:02

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Em meio às articulações da bancada governista para assinar o requerimento de convocação da sessão extraordinária que discutirá o impeachment do prefeito Marcelo Crivella, a oposição conseguiu reunir as 17 assinaturas necessárias (1/3 da casa) para interromper o recesso. O grupo protocolou na tarde desta terça-feira o documento no Palácio Pedro Ernesto, e a sessão foi marcada para acontecer na próxima quinta-feira, a partir das 14h.
Como forma de demonstração de poder, a base governista também chegou a ensaiar criar um pedido próprio de de sessão extraordinária para discutir o assunto com objetivo de assumir as rédeas do processo e liquidá-lo o quanto antes, mas apenas o pedido da oposição foi considerado válido para a abertura da sessão. Pelas normas da casa, apenas o primeiro pedido protocolado é válido, com isso o documento da base governista ficou prejudicado.
PREFEITO CORRE CONTRA O TEMPO
O prefeito Marcelo Crivella resolveu apostar todas as fichas e sepultar de vez ainda esta semana a tentativa da oposição de mover um impeachment contra ele. Com a orientação do secretário da Casa Civil, Paulo Messina (PRB ), que decidiu permanecer no cargo, a base governista resolveu apoiar a convocação de uma sessão extraordinária para discutir a questão. A aposta é que a oposição não terá os votos necessários (2/3 da casa) para levar o processo de impeachment adiante.
Crivella também começou a promover mudanças no segundo escalão da administração municipal com o objetivo de recompor a base na Câmara do Rio. Na dança das cadeiras, foram exonerados dois servidores indicados por dois vereadores do MDB e outro indicado por um parlamentar do PTB. Um deles era um nome da cota da vereadora Rosa Fernandes (MDB). As assinaturas da oposição para a abertura da sessão extraordinária, inclusive, foram conseguidas com o respaldo de dois vereadores que tiveram os indicados políticos exonerados.
Rosa assinou o requerimento da oposição nesta terça-feira. Outros veradores do MDB figuram na lista dos que aderiram ao documento protocolado hoje: Átila Alexandre Nunes e Rafael Aloísio de Freitas. Ontem, o próprio Átila protocolou um pedido de impeachment contra o prefeito. Assinaram também o pedido, movido pela bancada do PSOL, os vereadores Tarcísio Motta, David Miranda, Paulo Pinheiro, Babá, Renato Cinco e Leonel Brizola, todos do PSOL, Reimont e Luciana Novaes (PT), Fernando william (PDT), Átila Alexandre Nunes, Rosa Fernandes e Rafael Aloísio de Freitas (MDB), Leandro Lira (Novo), Teresa Bergher e Professor Adalmir (PSDB), Ulisses Marins (PMN) e Zico (PTB).
Os pedidos de afastamento de Crivella tem como pano de fundo reportagem de O GLOBO que na semana passada revelou uma agenda secreta do prefeito com pastores evangélicos na qual ele prometeu uma série de facilidades, como agilidade para cirurgias de cataratas e varizes.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados