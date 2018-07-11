Sessão para discutir impeachment de Crivella acontece na quinta (12)

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em meio às articulações da bancada governista para assinar o requerimento de convocação da sessão extraordinária que discutirá o impeachment do prefeito Marcelo Crivella, a oposição conseguiu reunir as 17 assinaturas necessárias (1/3 da casa) para interromper o recesso. O grupo protocolou na tarde desta terça-feira o documento no Palácio Pedro Ernesto, e a sessão foi marcada para acontecer na próxima quinta-feira, a partir das 14h.

Como forma de demonstração de poder, a base governista também chegou a ensaiar criar um pedido próprio de de sessão extraordinária para discutir o assunto com objetivo de assumir as rédeas do processo e liquidá-lo o quanto antes, mas apenas o pedido da oposição foi considerado válido para a abertura da sessão. Pelas normas da casa, apenas o primeiro pedido protocolado é válido, com isso o documento da base governista ficou prejudicado.

PREFEITO CORRE CONTRA O TEMPO

O prefeito Marcelo Crivella resolveu apostar todas as fichas e sepultar de vez ainda esta semana a tentativa da oposição de mover um impeachment contra ele. Com a orientação do secretário da Casa Civil, Paulo Messina (PRB ), que decidiu permanecer no cargo, a base governista resolveu apoiar a convocação de uma sessão extraordinária para discutir a questão. A aposta é que a oposição não terá os votos necessários (2/3 da casa) para levar o processo de impeachment adiante.

Crivella também começou a promover mudanças no segundo escalão da administração municipal com o objetivo de recompor a base na Câmara do Rio. Na dança das cadeiras, foram exonerados dois servidores indicados por dois vereadores do MDB e outro indicado por um parlamentar do PTB. Um deles era um nome da cota da vereadora Rosa Fernandes (MDB). As assinaturas da oposição para a abertura da sessão extraordinária, inclusive, foram conseguidas com o respaldo de dois vereadores que tiveram os indicados políticos exonerados.

Rosa assinou o requerimento da oposição nesta terça-feira. Outros veradores do MDB figuram na lista dos que aderiram ao documento protocolado hoje: Átila Alexandre Nunes e Rafael Aloísio de Freitas. Ontem, o próprio Átila protocolou um pedido de impeachment contra o prefeito. Assinaram também o pedido, movido pela bancada do PSOL, os vereadores Tarcísio Motta, David Miranda, Paulo Pinheiro, Babá, Renato Cinco e Leonel Brizola, todos do PSOL, Reimont e Luciana Novaes (PT), Fernando william (PDT), Átila Alexandre Nunes, Rosa Fernandes e Rafael Aloísio de Freitas (MDB), Leandro Lira (Novo), Teresa Bergher e Professor Adalmir (PSDB), Ulisses Marins (PMN) e Zico (PTB).

Os pedidos de afastamento de Crivella tem como pano de fundo reportagem de O GLOBO que na semana passada revelou uma agenda secreta do prefeito com pastores evangélicos na qual ele prometeu uma série de facilidades, como agilidade para cirurgias de cataratas e varizes.



