Sessão ordinária é tomada por troca de farpas entre vereadores

Aplausos na galeria da Câmara da Serra durante sessão sobre confusão envolvendo vereador que foi preso Crédito: Fernando Madeira

o flagrante do vereador Stefano Andrade (PHS) e outros dois servidores da Casa dentro de um carro com R$ 11 mil em espécie e uma arma de fogo sem registro. Enquanto a votação de projetos não demorou mais do que alguns minutos, a troca de farpas entre vereadores dominou a sessão ordinária desta segunda-feira (14) na Câmara da Serra. No centro dos argumentos e provocações estava a polêmica registrada na última semana:e outros dois servidores da Casa dentro de um carro com R$ 11 mil em espécie e uma arma de fogo sem registro.

Responsável pelo acionamento da Polícia Militar, que resultou no flagrante contra Stefano, Cabo Porto iniciou o período de falas no Plenário em um tom irônico. Retirando do terno um recipiente, ele disse: Trouxe aqui um óleo de peroba para passar na cara desses políticos que me envergonham. O parlamentar continuou a provocar, insinuando que até o momento nenhum dos envolvidos se pronunciou sobre quem seria o dono da arma de fogo. Mas também se defendeu:

Fiz uma ligação contra um veículo suspeito e fiquei surpreso ao identificar as três pessoas que estavam dentro dele. Sou policial militar da reserva há 22 anos, já sofri atentados".

Porto foi apoiado por colegas, como a vereadora Quélcia (PSC), que ressaltou que o veículo no qual Stefano foi encontrado estava em alta velocidade, e pelo vereador Wellington Alemão (DEM) que, entre outros comentários críticos, afirmou que o vereador e os servidores deveriam ter parado o veículo, abaixado os vidros e se identificado.

Aplausos na galeria da Câmara da Serra durante sessão sobre confusão envolvendo vereador que foi preso Crédito: Fernando Madeira

RÉPLICA

Mas os comentários de Cabo Porto foram fortemente rebatidos pelos defensores de Stefano Andradade, entre eles, os vereadores Adriano Galinhão (PTC), Roberto Catirica (PHS), Pastor Ailton (PSC), Nacib Haddad (PDT) e o líder do governo na Casa, Luiz Carlos Moreira (PMDB).

Para além de defender Stefano, o qual classificou como um homem íntegro e inteligente, Moreira rebateu a provocação de Cabo Porto: O senhor se excedeu. Use esse óleo peroba todo na sua cara, pois essa eu não levo para casa, disse ele, levantando a voz.

Vereadores da Serra durante sessão sobre confusão envolvendo parlamentar que foi preso Crédito: Fernando Madeira

O próprio Stefano Andrade subiu à tribuna para se defender, mas, ainda nervoso, optou por um discurso mais apaziguador. Tenho clareza de meus valores e ando de cabeça erguida, salientou.

BRIGA POLÍTICA

Para Luiz Carlos Moreira, o flagrante está relacionado a questões políticas de disputa pelo comando da Câmara, já que Cabo Porto faz parte do grupo de vereadores que boicotaram as sessões da Câmara após o afastamento da vereadora e ex-presidente Neidia Pimentel (PSD), enquanto Stefano é ligado ao atual presidente, Rodrigo Caldeira (Rede). "Isso tem a ver com a eleição da próxima Mesa Diretora, que acontece em junho", pontua.