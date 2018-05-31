Servidores pediam dinheiro 'por fora' para emitir licenças ambientais

Prefeitura de Vargem Alta Crédito: Rádio Conexão

O Ministério Público Estadual (MPES) denunciou cinco pessoas por envolvimento em irregularidades na emissão de licenças ambientais na Secretaria de Meio Ambiente de Vargem Alta. Entre elas, o então secretário, Jurandir Marcelino. A pasta foi alvo da Operação Depuração, deflagrada em fevereiro.

De acordo com a investigação, servidores recebiam dinheiro "por fora" para liberar licenças ambientais. Foram duas denúncias oferecidas à Justiça. Uma cita valores cobrados para a liberação do funcionamento de uma oficina mecânica de motos. A outra detalha irregularidades na liberação de uma carpintaria.

Além disso, "dezenas de pessoas ouvidas" pelo MPES afirmaram ter "entregue valores em espécie ao gerente de controle, fiscalização e licenciamento ambiental e à gerente de recursos naturais e educação ambiental". O então chefe da pasta, segundo o MPES, compactuava com a fraude para receber vantagens.

"Apurou-se que os denunciados formaram uma parceria, no intuito de se apropriar de valores públicos destinados ao pagamento de taxas de licenciamento ambiental, bem como extorquir empresários, ameaçando-os com imposição de sanções administrativas, notadamente embargos e multas", frisa o texto de uma das denúncias.

No caso da oficina de motos, o dono da empresa pagou em dinheiro na sede da secretaria, mas o valor não foi usado pelos servidores para quitar a taxa no setor de tributação.

Quando descobriram que estavam sendo alvos de investigação, servidores procuraram o empresário, deram a ele R$ 900 e pediram para que ele pagasse a taxa, no valor de R$ 516,62, pela via correta. Ele poderia ficar com a diferença. Segundo o MPES, a ideia do grupo era produzir uma prova falsa de pagamento regular do que era devido.

VANTAGENS

Também foram oferecidas vantagens ao dono da oficina, em troca do silêncio dele, ainda de acordo com o Ministério Público. Um dos denunciados ofereceu serviços do posto de gasolina e da marmoraria que possui. Ao pai do mecânico prejudicado, ofereceu, ainda, um crédito de R$ 180 em supermercado local.

O outro caso era o de um carpinteiro que precisaria pagar R$ 800 para renovar a licença ambiental de sua carpintaria. Ele alegou não ter o valor e pagou R$ 200 para um dos denunciados, com o compromisso de pagar o resto depois.

O filho do carpinteiro foi à secretaria para pagar o restante do valor, mas recebeu a informação de que a dívida havia se transformado em uma de R$ 1,8 mil e outra de R$ 2 mil. Ele pagou os valores aos servidores. Mas, na verdade, a licença de regularização, pela via legal, custaria R$ 1.904,65.

"Os denunciados, então, se apropriaram ilicitamente dos valores pagos a título de taxas: não apenas do quantum devido, como também do indevidamente cobrado, sem repassar nada aos cofres públicos e sem informar ao setor de tributação a respeito de tais pagamentos", destacou a promotoria.

Os crimes atribuídos aos cinco são peculato, excesso de exação do majorado (referente às cobranças inflacionadas), falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Cada denunciado pode responder a todos esses crimes ou a todos.