Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste de 36%

Servidores estaduais vão passar a receber R$ 300 de tíquete-alimentação

Anúncio foi feito pelo governador Paulo Hartung na manhã desta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 13:06

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 13:06

Hartung anunciou o reajuste na manhã desta quarta Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O governador Paulo Hartung anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), durante prestação de contas na Assembleia Legislativa, que vai reajustar em 36% o valor do tíquete-alimentação dos servidores estaduais. Com isso, o valor passa dos atuais R$ 220 para R$ 300. 
Hartung assinou o projeto com o reajuste e entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, que colocará a pauta em votação na Casa. O aumento vai a valer a partir deste mês caso seja aprovado pela maioria dos deputados.
- Leia o pronunciamento de Prestação de Contas de Hartung à Assembleia
"É um passo representativo, de reconhecimento à nossa equipe de trabalho. Uma medida tornada possível porque já caminhamos para fora do olho do furacão das tormentas que atravessamos juntos", afirmou Hartung
Com informações de Vinícius Valfré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados