Servidores estaduais vão passar a receber R$ 300 de tíquete-alimentação

Hartung anunciou o reajuste na manhã desta quarta Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O governador Paulo Hartung anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), durante prestação de contas na Assembleia Legislativa, que vai reajustar em 36% o valor do tíquete-alimentação dos servidores estaduais. Com isso, o valor passa dos atuais R$ 220 para R$ 300.

Hartung assinou o projeto com o reajuste e entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, que colocará a pauta em votação na Casa. O aumento vai a valer a partir deste mês caso seja aprovado pela maioria dos deputados.

"É um passo representativo, de reconhecimento à nossa equipe de trabalho. Uma medida tornada possível porque já caminhamos para fora do olho do furacão das tormentas que atravessamos juntos", afirmou Hartung