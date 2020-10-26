Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Próxima quarta-feira

Servidores estaduais do ES terão folga no dia do servidor público

Apenas serviços essenciais, como os de segurança e saúde, por exemplo, funcionarão na quarta-feira (28). Não vai haver 'feriadão' para evitar aglomerações no final de semana

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 19:11
Data: 29/01/2019 - ES - Vitória - Palácio Anchieta - Prédios Públicos de Vitória - Editoria: Política - Foto: Marcelo Prest - GZ
Palácio Anchieta. Secretarias e entidades do governo estadual não vão funcionar na próxima quarta-feira (28)  Crédito: Marcelo Prest/Arquivo
Os servidores do governo estadual que não atuam em serviços essenciais terão ponto facultativo na próxima quarta-feira (28), data em que é comemorado o Dia do Servidor Público. A decisão foi publicada no diário oficial do Estado do Espírito Santo nesta segunda-feira (26). Órgãos como Procon e Detran estarão fechados. Apenas os serviços essenciais, como o atendimento de ocorrências pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros e o funcionamento de hospitais, por exemplo, estão mantidos.
Em alguns municípios da Grande Vitória, como Vitória, Vila Velha e Cariacica, as prefeituras optaram por adiar o ponto facultativo para sexta-feira (30), emendando com o final de semana e o feriado do Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2). O governo do Estado, no entanto, manteve a folga na quarta-feira, conforme havia informado anteriormente para A Gazeta, para "evitar aglomerações por conta da Covid-19."
O decreto sobre o ponto facultativo diz que estão excluídos da folga "órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala."
Na prática, todos os setores administrativos, secretarias e servidores que não executam serviços essenciais estão dispensados. Entre esses setores estão o Detran e o Procon. O Detran informou que aqueles que já tinham agendado atendimento devem remarcar e não comparecer aos postos de atendimento.
"Aqueles que agendaram serviços devem remarcar no site www.agendamento.es.gov.br. Serão abertas mais vagas de biometria durante a semana para atender ao usuário. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com a unidade em que fez o agendamento nos telefones listados no site do órgão", informou o Detran, por meio de nota.

Veja Também

Servidores do governo do ES terão pagamento antecipado para 28 de outubro

Bancos, como o Banestes e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), terão expediente normalmente porque seguem o calendário de funcionamento do Banco Central.

AULAS MANTIDAS

Também seguem normalmente as atividades essenciais como de saúde, segurança e unidades prisionais e escolas. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, não haverá expediente administrativo na sede da secretaria. Mas nas escolas haverá aula normalmente, seguindo o calendário letivo.
A comemoração do Dia do Servidor Público no dia 28 de outubro foi instituída durante o governo de Getúlio Vargas, em 1937. Uma portaria do Ministério da Economia, de dezembro do ano passado, consta o cronograma de feriados nacionais e pontos facultativos em 2020 e prevê o de quarta-feira. Além de prefeituras, segmentos de outros Poderes, como Superior Tribunal de Justiça também adiaram o ponto facultativo para sexta-feira (30).

PRÓXIMOS FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS:

  1. Dia do Servidor Público: ponto facultativo no governo estadual no dia 28 de outubro (quarta-feira)
  2. Finados: feriado Nacional no dia 2 de novembro (segunda-feira)
  3. Proclamação da República: feriado Nacional no dia 15 de novembro, quando acontecerá o primeiro turno das eleições (domingo)
  4. Véspera de Natal: ponto facultativo no dia 24 de dezembro (quinta-feira)
  5. Natal: feriado Nacional no dia 25 de dezembro (sexta-feira)
  6. Véspera de ano novo: ponto facultativo no dia 31 de dezembro (quinta-feira)

Veja Também

Vitória, Vila Velha e Cariacica têm mais candidatos policiais no ES

Servidor deixa cargo em Colatina após fazer campanha e gerar mal-estar com Meneguelli

O que é a estabilidade que os futuros servidores públicos podem perder

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados