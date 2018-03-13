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Benefício

Servidores do ES vão receber reajuste no tíquete-alimentação a partir deste mês

Governo vai fazer pagamento reajustado no salário de março

Publicado em 13 de Março de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 13:38
Palácio Anchieta, sede do governo estadual: reajuste no tíquete-alimentação de servidores Crédito: Arte/Rodrigo Costa
O governo do Estado anunciou, na manhã desta terça-feira (13), que o reajuste de R$ 80 no tíquete-alimentação dos mais de 90 mil servidores do Executivo passa a ser pago a partir deste mês, no salário de março.
Com isso, o valor do benefício passa de R$ 220 para R$ 300, um reajuste de 36,4%. A correção vale para todos os funcionários públicos que trabalham 8 horas por dia: ativos da administração direta, autarquias e fundações do Estado.
O governador havia entregado o projeto de reajuste no tíquete-alimentação durante sessão de prestação de contas na Assembleia Legislativa no dia 28 de fevereiro. A medida foi aprovada pelos deputados na última terça-feira (6). A sanção de Paulo Hartung será publicada nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial, informou o governo.
SALÁRIO
Já sobre o reajuste nos salários dos servidores, prometido no final do ano passado, o governo disse que ainda estuda o impacto da medida e que os valores devem ser anunciados até o final deste mês. (Com informações de Rafael Silva)

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