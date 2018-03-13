Servidores do ES vão receber reajuste no tíquete-alimentação a partir deste mês

Palácio Anchieta, sede do governo estadual: reajuste no tíquete-alimentação de servidores Crédito: Arte/Rodrigo Costa

O governo do Estado anunciou, na manhã desta terça-feira (13), que o reajuste de R$ 80 no tíquete-alimentação dos mais de 90 mil servidores do Executivo passa a ser pago a partir deste mês, no salário de março.

Com isso, o valor do benefício passa de R$ 220 para R$ 300, um reajuste de 36,4%. A correção vale para todos os funcionários públicos que trabalham 8 horas por dia: ativos da administração direta, autarquias e fundações do Estado.

O governador havia entregado o projeto de reajuste no tíquete-alimentação durante sessão de prestação de contas na Assembleia Legislativa no dia 28 de fevereiro. A medida foi aprovada pelos deputados na última terça-feira (6). A sanção de Paulo Hartung será publicada nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial, informou o governo.

SALÁRIO