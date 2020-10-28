Servidores da Assembleia do ES terão 'feriadão'

Fachada da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Arquivo

Assembleia Legislativa do Espírito Santo transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que é nesta quarta-feira (28), para sexta (30). O Legislativo terá expediente normal nesta quarta.

Na segunda-feira seguinte (2 de novembro), o expediente da Assembleia também estará suspenso por conta do feriado de Finados. Assim, serão quatro dias consecutivos de folga para os funcionários, contando com sábado e domingo.

A Casa retoma as atividades na terça-feira (3), das 7h às 19h, com acesso restrito a deputados, servidores e terceirizados imprescindíveis à manutenção de serviços essenciais, conforme a terceira etapa de retomada parcial dos serviços presenciais.

Um ato publicado pela Assembleia excetua da medida os setores que desempenham suas funções em regime de escala e os que não admitem paralisação.

Vale ressaltar que o Dia do Servidor Público não é feriado nacional, mas, sim, ponto facultativo, portanto, cabe a cada órgão público decidir sobre a folga dos servidores.

SERVIDORES DO GOVERNO DO ES NÃO TERÃO FERIADÃO