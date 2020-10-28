AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dia do Servidor

Servidores da Assembleia do ES terão 'feriadão'

Dia do Servidor, que é nesta quarta-feira (28), foi transferido para sexta (30). Assim, vai emendar com sábado, domingo e segunda (02), que é Dia de Finados

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 12:27
Fachada da Assembleia Legislativa do ES
Fachada da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Arquivo
Assembleia Legislativa do Espírito Santo transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que é nesta quarta-feira (28), para sexta (30). O Legislativo terá expediente normal nesta quarta.
Na segunda-feira seguinte (2 de novembro), o expediente da Assembleia também estará suspenso por conta do feriado de Finados. Assim, serão quatro dias consecutivos de folga para os funcionários, contando com sábado e domingo.
A Casa retoma as atividades na terça-feira (3), das 7h às 19h, com acesso restrito a deputados, servidores e terceirizados imprescindíveis à manutenção de serviços essenciais, conforme a terceira etapa de retomada parcial dos serviços presenciais.
Um ato publicado pela Assembleia excetua da medida os setores que desempenham suas funções em regime de escala e os que não admitem paralisação.

Veja Também

Servidores do governo do ES terão pagamento antecipado para 28 de outubro

Vale ressaltar que o Dia do Servidor Público não é feriado nacional, mas, sim, ponto facultativo, portanto, cabe a cada órgão público decidir sobre a folga dos servidores.

SERVIDORES DO GOVERNO DO ES NÃO TERÃO FERIADÃO

Ao contrário do caso da Assembleia, os servidores do governo do Estado não terão feriadão. O dia de folga dos funcionários não essenciais é nesta quarta mesmo, para evitar aglomeração no final de semana estendido.
A Prefeitura de Vitória, no entanto, adotou a mesma medida da Assembleia e os servidores municipais terão feriado ampliado.

Veja Também

Servidor deixa cargo em Colatina após fazer campanha e gerar mal-estar com Meneguelli

Servidor que acumula cargos em Vitória e Fundão é processado

O que é a estabilidade que os futuros servidores públicos podem perder

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Motorista atropela motociclista e passa por cima de vítima ao fugir em SP
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, durante evento na cidade norte-americana
Prefeito de Nova York cogita prender Netanyahu durante Assembleia-Geral da ONU
Em períodos de temperaturas mais baixas, geadas são comuns no local.
Geada cobre acampamento no Parque do Caparaó e encanta visitantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados