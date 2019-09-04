Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apuração disciplinar

Servidor do ES é alvo de processo por deixar internet sem fio em prisão

Um aparelho de internet sem fio e um carregador foram deixados dentro de presídio de Vila Velha. Caso é de 2017 e notificação foi publicada nesta quarta no Diário Oficial do Estado
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

04 set 2019 às 12:19

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 12:19

Entrada da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) Crédito: Eduardo Dias
A Secretaria estadual de Justiça (Sejus) abriu um processo administrativo disciplinar (PAD) contra um inspetor penitenciário para apurar o fato de ele ter deixado aparelhos eletrônicos na Casa de Custódia de Vila Velha. O servidor teria deixado um modem de internet sem fio, com carregador e funcionando, dentro da unidade, no dia 8 de abril de 2017.
O episódio é de dois anos atrás, mas apenas nesta quarta-feira (4) foi publicada no Diário Oficial do Estado a notificação ao servidor, por edital. A publicação serve para dar ciência formal ao servidor sobre o processo. O PAD é ainda de 2017, como oficialmente publicado em maio daquele ano.
> Tribunal de Justiça afasta juiz de Presidente Kennedy
Não há, nas publicações oficiais, informações sobre as condições em que os eletrônicos teriam sido deixados, tampouco se algum detento teve acesso aos aparelhos ou à rede de internet sem fio. A apuração ainda está em tramitação. PADs podem resultar em penas que variam de advertência até demissão.
É proibida a entrada de aparelhos eletrônicos de comunicação móvel, como acessórios ou equipamentos capazes de transmitir ou receber sinais eletromagnéticos no interior das unidades prisionais. Segundo a Sejus, apenas exceções são ressalvadas.
> A íntegra do e-mail que pode fazer servidor do MPES ser demitido
O servidor é efetivo e vem acumulando licenças médicas ininterruptas desde setembro de 2018, segundo o Portal da Transparência do governo do Estado. Antes desta data, teve licenças de saúde intermitentes. Desde março de 2013, foram 676 dias cobertos por atestados médicos.
> Juiz denunciado por donos de supermercado pode virar réu no ES
EM ANÁLISE
Em nota, a Sejus informou que a publicação da notificação sobre PAD faz parte de uma apuração da Corregedoria da pasta "pelo descumprimento ao previsto na legislação vigente" e que o caso segue em análise.
> Donos de supermercado denunciaram juiz investigado pelo TJES
"Os dispositivos eletrônicos são retidos por um servidor na entrada da unidade, e aqueles que não atendam a este procedimento podem responder de forma administrativa e/ou criminal. O caso segue em análise", concluiu a secretaria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados