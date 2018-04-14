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De volta ao Rio

Sérgio Cabral poderá receber pão com ovo e pipoca na prisão

Seap listou quais alimentos podem ser entregues aos presos do estado do Rio

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 00:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 00:17
Ele foi levado, na quarta-feira, para a cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8) Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Dois dias após o retorno do ex-governador Sérgio Cabral à prisão no Rio de Janeiro, após uma temporada de três meses em Curitiba, o secretário de Administração Penitenciária, David Antony Gonçalves, regulamentou e definiu quais alimentos e objetos poderão ser entregues aos presos das unidades prisionais do Estado pelos visitantes. A lista de alimentos é bem diferente das iguarias encontradas pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio, onde o ex-governador ficou preso por sete meses.
Em Benfica, o MP-RJ descobriu que os presos receberam camarão, bacalhau, queijo de cabra e presunto importado. Agora, preso em Bangu 8, Cabral poderá receber, por exemplo, pão com ovo, pão com linguiça, cachorro-quente e pipoca doce ou salgada.
A resolução de número 708 foi publicada no Diário Oficial do Rio nesta sexta-feira e atualiza quais alimentos e objetos podem ser entregues pelos familiares e visitantes aos presos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), as novas normas irão "garantir tanto o bem-estar do interno, como a efetivação das normas de segurança", "além de dar mais transparência aos critérios usados pelas unidades prisionais".
Cada preso terá direito, por exemplo, a uma garrafa de refrigerante de 600ml, pão na chapa com manteiga, biscoitos, bolo caseiro sem recheio, além de objetos de higiene, limpeza e de uso pessoal. Cabral e todos os outros detentos estão autorizados a receberão os alimentos e objetos em uma sacola de supermercado após a inspeção dos materiais.
Na resolução anterior, a 610, de 18 de março de 2016, a Seap autorizava a entrada de frutas, alimentos cozidos, leite em pó, biscoitos, bolos, e doces, além dos materiais de limpeza e higiene.
O ex-governador está de volta ao Rio depois que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por três votos a um, pelo seu retorno. Ele foi levado, na quarta-feira, para a cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8).
 

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