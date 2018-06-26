Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bens

Sérgio Cabral e Adriana abrem mão de fortuna que Lava Jato confiscou

o ex-governador e Adriana Ancelmo colocam à disposição da Justiça imóveis, joias, carros importados, lanchas e até a mansão de Mangaratiba

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 01:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 01:51
O ex-governador do Rio Sérgio Cabral e a mulher Adriana Ancelmo em viagem pela Europa Crédito: Reprodução/Blog do Garotinho
O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) e sua mulher, Adriana Ancelmo, comunicaram à Justiça que abrem mão espontaneamente de bens móveis e imóveis avaliados em R$ 14,5 milhões. Os bens estão bloqueados pela Justiça.
Em troca de eventuais benefícios judiciais, o casal desistiu de continuar lutando pela posse de um patrimônio alentado que teria sido adquirido com propinas supostamente pagos a Cabral durante seus dois mandatos. A informação foi divulgada pela Globo News e confirmada pelo Estadão.
> Defesa de Lula insiste para Segunda Turma julgar pedido de liberdade
Entre os bens que Cabral e Adriana decidiram colocar à disposição da Justiça estão joias, lanchas, carros de luxo e até a mansão de Mangaratiba, no Rio, avaliada em R$ 8 milhões. Essa casa chegou a ser levada a leilão, que acabou suspenso.
Sérgio Cabral é réu em 24 processos e as penas que lhe foram impostas pelos juízes Marcelo Bretas, do Rio, e Sérgio Moro, de Curitiba, ambos da Lava Jato, somam 100 anos de prisão. O emedebista foi preso em novembro de 2016.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES
Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados