Sérgio Abranches: 'Não dá para negociar com 14 partidos'

Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

O sociólogo e cientista político Sérgio Abranches cunhou a expressão presidencialismo de coalizão para definir a relação entre Executivo e Legislativo após a ditadura militar. O estudioso prevê problemas na governabilidade em 2019.

O senhor tem pensado sobre a coalizão a ser formada pelo próximo presidente, neste cenário de desgaste dos grandes partidos e de ausência de lideranças nacionais?

O problema não tem a ver exatamente com liderança. Acho que elas se constroem. Se pensarmos nos presidentes que elegemos de Collor para cá, nenhum deles havia sido atestado como liderança nacional. FHC era senador. Lula a mesma coisa, Dilma menos ainda.

Qual é o problema?

A governabilidade, em um presidencialismo de coalizão, depende do presidente ter uma coalização relativamente enxuta, com certa coerência entre o que a coalizão e o presidente pensam. Não necessariamente uma coisa programática, mas uma convergência de valores e princípios básicos.

O próximo presidente vai ter condições disso?

Depois do troca-troca partidário, o Brasil se transformou em uma aberração mundial. Os partidos que têm capacidade de voto são partidos efetivos, na época de FHC eram moderados. Eram sete na Câmara e quatro no Senado. Lula já pegou entre nove e dez. Dilma pegou perto de 14. Agora, está perto de 17.

Isso devia estar sendo considerado pelos eleitores como um grave problema.

Se as eleições não corrigirem isso, se convalidarem isso, significa que qualquer que seja a composição partidária do candidato a presidente, ele não vai chegar a 40% dos votos da Câmara. E aí vai ter que fazer uma coalizão muito grande. É imanejável. Não dá para fazer política coerente tendo que negociar com 14 partidos. Se as eleições não punirem parlamentares corruptos, os que trocaram de partidos e não fizerem composição de melhor qualidade, mais enxuta, vamos ter problemas sérios de governabilidade.

E quanto à fragmentação de candidaturas?

Vamos imaginar dois candidatos no segundo turno que não pertençam nem ao PT nem ao PSDB. São de partidos pequenos. Estarão na lua de mel com o eleitor, mas terão que fazer coalizão em situação difícil. Começarão com uma bancada bem menor. Vai precisar de capacidade de negociação grande. Não sabemos se serão capazes. Essa pergunta ninguém faz. Perto destas, as eleições de 1989 foram brincadeira.

Qual a saída para que não seja assim nas crises?