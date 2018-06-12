Sepúlveda critica rapidez do Tribunal da Lava Jato com Lula

Lula Crédito: Reprodução/Facebook Lula

O ex-ministro Sepúlveda Pertence, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira (11) que o petista está sofrendo uma injustiça. Sepúlveda também criticou o fato de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ter levado um tempo similar (cerca de 42 dias) para analisar a condenação imposta pelo juiz federal Sérgio Moro e enviar a notificação do Ministério Público Federal para se manifestar sobre a admissão de recursos da defesa aos tribunais superiores.

O tribunal levou 40 dias, ao contrário da rapidez com que julgou, pra intimar o Ministério Público pra responder (aos recursos). A velocidade varia conforme o ato, disse Sepúlveda, após audiência com o ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá.

A defesa do ex-presidente, preso há mais de dois meses em Curitiba (PR), entrou no dia 5 de junho com um novo novo pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ). A petição é para que as Cortes suspendam os efeitos da condenação no caso do triplex no Guarujá até que julguem no mérito os recursos extraordinário (analisado no STF) e especial (do STJ).

Os recursos, contra a condenação que resultou na prisão de Lula, ainda precisam ser admitidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que já rejeitou a concessão de efeito suspensivo no caso.