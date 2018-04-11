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Solicitação

Senadores do PT pedem para incluir 'Lula' no nome parlamentar

Deputados do partido também fizeram a solicitação

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 19:36
O ex-presidente Lula Crédito: ALEX SILVA / ESTADÃO
Um grupo de senadores e deputados quer incluir Lula no nome parlamentar - aquele que identifica os parlamentares nas votações. Até o fechamento desta reportagem, no Senado, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), e a senadora Fátima Bezerra (PT-RN) oficializaram os pedidos ao presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB-CE). "É a campanha 'Eu sou Lula'. Lula pediu para que todos nós falássemos por ele, que fôssemos um pouco ele", justificou Lindbergh.
Também integra a lista a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), que divulgou o ofício em conta no Twitter, antes mesmo de protocolar o pedido.
Eunício Oliveira ainda não respondeu às solicitações. Caso ele aprove, os nomes dos parlamentares mudariam para Gleisi Lula Hoffmann, Lindbergh Lula Farias e Fátima Lula Bezerra.
CÂMARA
Na Câmara, pelo menos 36 parlamentares do PT também encaminharam à Presidência da Casa solicitações semelhantes.
Segundo a liderança da bancada, que reúne 60 deputados, o objetivo é demonstrar solidariedade ao ex-presidente Lula, preso desde o último sábado (7) na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba.
Até o fechamento desta reportagem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não havia decidido sobre os pedidos dos deputados.

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