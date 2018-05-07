Senadora municipalista de olho no governo do Estado

Rose de Freitas Crédito: Amarildo

A disputa pela cadeira do Palácio Anchieta em 2018 provavelmente contará com uma importante personagem dos últimos 40 anos da história da política capixaba: a senadora Rose de Freitas (Podemos).

Participando da política desde o ano de 1982, quando conquistou seu primeiro cargo eletivo, de deputada estadual pelo PMDB, Rose construiu uma longa trajetória de sucessivos mandatos no Poder Legislativo federal e, agora, aos 69 anos, se articula para tentar chegar ao Executivo estadual pela primeira vez.

É retratando o perfil e a história dela que A GAZETA inicia hoje uma série de reportagens, que será publicada às segundas-feiras, sobre os pré-candidatos ao governo do Estado.

Rose, uma parlamentar com perfil municipalista, é conhecida na Esplanada dos Ministérios por bater de porta em porta em busca de recursos, o que a faz ser querida por prefeitos capixabas  aliados importantes numa disputa ao Palácio Anchieta.

Desde fevereiro deste ano, a senadora anunciou publicamente que tem a intenção de disputar a eleição para o cargo de governador. Filiada até então ao PMDB, partido que possui a potencial candidatura à reeleição do governador Paulo Hartung (PMDB), Rose se revelou de fato decidida ao desafio, mesmo que para isso, precisasse disputar a vaga internamente com Hartung, em convenção.

A senadora e o atual governador não têm boa relação e, recentemente, vêm disputando protagonismo em entregas de obras no Estado, realizadas em parceria com o governo federal.

Sem vislumbrar a possibilidade de o PMDB apostar em seu nome, no dia 7 de abril, prazo limite que possuía para mudar de partido, formalizou sua filiação ao Podemos, antigo PTN, partido menor, mas onde teria condições para disputar.

HISTÓRICO

A veia política de Rose surgiu ainda em sua juventude, quando começou a trabalhar como radialista e atuar na política estudantil.

A chegada dela ao PMDB, seu primeiro partido, remonta a essa época, logo no início da reformulação partidária do período da ditadura, quando a legenda, então oposicionista, surgiu.

Por ele, foi eleita deputada estadual, em 1982, e em seguida, em 1986, foi uma das 26 deputadas federais constituintes, com forte atuação na chamada bancada do batom, que inseriu na Constituição Federal novos direitos às mulheres.

Pouco depois, em 1988, deixou o PMDB e migrou para o PSDB, partido onde ficou por 18 anos de sua trajetória e pelo qual foi reeleita deputada federal.

Para fazer palanque ao então candidato tucano à Presidência, Fernando Henrique Cardoso, Rose teve sua primeira e única tentativa de candidatura à governadora em 1994, alcançando a quarta colocação. Por isso, ela passou um curto período longe de Brasília, sem mandato, quando atuou como diretora da Embratur.

Rose retornou à Câmara em 1998, assumindo a suplência, e se reelegeu deputada federal por três vezes, ocupando o cargo até 2012. Em 2006, decidiu retornar ao PMDB e, em 2011, tornou-se a primeira mulher a ocupar um cargo de titular na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, como primeira vice-presidente.

Em 2014, Rose trocou a Câmara pelo Senado e ficou marcada pelo pioneirismo de ser a primeira mulher do Estado a alcançar o cargo, com 46% dos votos.

ENTREVISTA

Tudo que conquistei foi com luta renhida

Após 36 anos de vida pública, sendo mais de 32 atuando no Congresso Nacional, a senadora Rose de Freitas considera que o momento agora é propício para aplicar de forma mais efetiva a experiência que adquiriu ao longo de toda sua história política.

Percebo que dentro do Executivo eu poderia aplicar o princípio que sempre norteou minha vida legislativa, municipalizando, estadualizando e regionalizando as políticas de investimento Rose de Freitas

A senhora sempre atuou no Legislativo. O que a faz querer estar no Executivo estadual agora?

Quase todos aqueles que foram governadores até hoje vieram do Legislativo. Lá, você aprende a ter uma visão muito ampla através das leis, das votações, da apreciação de orçamentos. Mas mesmo que no Legislativo eu dê todo meu esforço para inserir o meu Estado e os municípios em todas as oportunidades possíveis, percebo que dentro do Executivo eu poderia aplicar o princípio que sempre norteou minha vida legislativa, municipalizando, estadualizando e regionalizando as políticas de investimento. Quero poder executar essas iniciativas, procurando as melhores parcerias, pois tudo o que conquistamos é fruto delas, e não de concessão. Tudo sempre foi objeto de uma luta renhida para que a gente possa ter justiça social.

A senhora é uma parlamentar experiente. Como imagina que vai se portar no cargo de governadora?

Vamos construir um bom orçamento, utilizá-lo trazendo os recursos necessários para desenvolver o Estado, e distribuir essa renda, para que os municípios não sofram as consequências da falta de infraestrutura. Prego a justiça e a redistribuição do desenvolvimento, porque os modelos são muito centralizadores.

Quais são as principais tarefas a serem feitas pelo governo do Estado hoje?

Construir parcerias, dialogar sobre o Estado, mostrar as potencialidades dele lá fora e buscar quem acredite nisso. Houve momentos que muitos não acreditavam que era necessário ter o aeroporto aqui. No entanto, agora ele chama o desenvolvimento para cá. Temos que criar maiores condições para a iniciativa privada e aqueles que querem investir no Estado, tornando-o atrativo.

TROCAR O GABINETE PELAS RUAS

Mesmo com uma extensa trajetória na política estadual e tendo como marca a bandeira municipalista, a senadora Rose de Freitas (Podemos) terá como desafio para os próximos meses ficar mais perto da população, para que o trabalho dela seja sentido de forma mais efetiva e seja revertido em votos. Essa é a avaliação de aliados e políticos com bom relacionamento com a pré-candidata ao Palácio Anchieta.

Rose hoje possui uma forte influência sobre um número considerável de prefeitos, que a têm como benemérita, e um bom enraizamento no interior do Estado, contando com o apoio de líderes regionais que se consideram seus devedores, por terem se beneficiado de recursos obtidos por ela.

Além disso, tem estreitado uma parceria com prefeitos da Grande Vitória, por ter se empenhado para destravar recursos para esses municípios. Hoje, seus principais aliados e declaradamente apoiadores da sua candidatura são os prefeitos de Viana, Gilson Daniel (Podemos), e da Serra, Audifax Barcelos (Rede).

Rose tem o conhecimento dos atalhos em Brasília e um bom trânsito nos ministérios para trazer investimentos, que não se equipara a nenhum político capixaba. Mas ela ainda transitou pouco pelo Estado em comparação com seus possíveis adversários. Ela ainda estava muito focada nos trabalhos sobre o Aeroporto de Vitória e a BR 262. Ainda são poucos que sabem de sua candidatura, explicou Gilson Daniel.

Como até um mês atrás ela ainda estava no partido do governador Paulo Hartung (PMDB), os eleitores ainda estavam em dúvida sobre sua viabilidade, algo que deve mudar daqui para frente, acredita o prefeito.

A história dela, por si só, lhe dá um grande potencial. Ela leva obras a lugares que as pessoas nunca esperavam receber nada, frisou o aliado.

Próximo à Rose há mais de 15 anos, o deputado federal Carlos Manato (PSL) avalia que a senadora tem um bom potencial para a campanha.

Ela consegue entrar na competição para disputar de igual para igual, não vai para fazer figuração. Este é o momento ideal para ela entrar no páreo, pois não tem nada a perder, ainda tem quatro anos de mandato como senadora. É uma candidatura que merece ser respeitada, comentou.