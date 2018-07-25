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Senado defende no STF proibição de showmícios gratuitos em campanhas

Argumento é que mudança precisa passar pelo Congresso; partidos questionaram norma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 17:11

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 17:11

Congresso Nacional Crédito: Divulgação
Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Senado defendeu a proibição de showmícios em campanhas eleitorais. O documento foi anexado ao processo em que três partidos  PSB, PSOL e PT  questionam trecho de uma lei de 2006 que vedou esse tipo de evento, seja ele remunerado ou não. As legendas entendem que a restrição a showmícios gratuitos é inconstitucional por afrontar o direito à liberdade de expressão.
Até 2006, os showmícios eram permitidos. Assim, diz o Senado, a proibição já dura 16 anos, concluindo: "Tal fato demonstra que a norma tem aceitabilidade e é tida como constitucional, não podendo querer os autores (PSB, PSOL e PT), de uma hora para outra, modificar as regras sem a participação do Legislativo, como dita a Constituição no tocante à construção das normas jurídicas."
O documento é assinado pelo advogado-geral do Senado em exercício, Thomaz Henrique Gomma de Azevedo, e pelos advogados do Senado Anderson de Oliveira Noronha e Edvaldo Fernandes da Silva. Eles ressaltaram que o projeto de lei prevendo o fim dos showmícios e aprovado em 2006 tramitou regularmente na Câmara e no Senado, cabendo apenas ao Congresso mudar eventualmente a norma.
"Em resumo, foi tomada a decisão que os representantes da população brasileira entendiam a melhor possível sobre o tema, respeitados todos ditames relativos ao processo legislativo", diz trecho do documento do Senado enviado ao STF, acrescentando que os três partidos pretendem "alterar a decisão prevalecente no Congresso Nacional, transformando o Supremo Tribunal Federal em instância revisora do poder legislativo".

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