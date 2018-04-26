Senado aprova projeto que pune partidos pelos crimes de dirigentes

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei para fazer com que os partidos políticos também sejam punidos civil e criminalmente nos casos em que seus dirigentes forem condenados por crimes contra a administração pública. Agora, a proposta será encaminhada à Câmara dos Deputados e, se aceita, vai virar lei.

Conforme explica o autor do projeto 60/2017, o senador Ricardo Ferraço (PSDB), hoje os partidos não sofrem nenhuma sanção quando seus dirigentes cometem delitos. Nesse contexto, se aprovada, a nova lei permitirá que a punição seja estendida às entidades, que poderão ser multadas ou até mesmo extintas, tendo em vista as normas de reincidência e gravidade dos crimes.

Os crimes contra a administração pública citados no projeto são: prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas; financiar ou incentivar a prática de atos ilícitos previstos neste PL; utilizar-se de terceiros para ocultar ou dissimular seus reais interesses e dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos e entidades públicas.

Para Ferraço, a nova medida ajudará a inibir tais práticas. Nos últimos meses temos informações de partidos que se revelaram verdadeiras organizações criminosas. Conseguiremos combater a impunidade alcançando a instituição que serviu como meio para o delito ser praticado, afirma.

PSDB

O senador Aécio Neves, que já presidiu o PSDB, partido de Ricardo Ferraço, é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção e obstrução da Justiça. Isso significa que foi aberta uma ação penal contra Aécio, mas somente após o julgamento do processo, o que costuma demorar no Supremo, ele poderá ser condenado ou absolvido. Se ficar sem mandato, no entanto, o caso pode ir para a primeira instância no ano que vem.

COMPLIANCE

O projeto de lei também estabelece que partidos que adotarem mecanismos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, além de aplicarem efetivamente códigos de ética e de conduta, poderão ter as penas atenuadas pela Justiça e pelo Estado.

No mundo empresarial tais medidas são conhecidas como

compliance

. Mas Ferraço acredita que o termo também possa ser empregado dentro dos partidos políticos por também se tratarem de instituições de direito privado.