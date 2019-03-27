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Telefone e internet

Senado aprova projeto que facilita cancelamento de TV a cabo

O texto altera a Lei da Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado

Publicado em 27 de Março de 2019 às 09:49

Publicado em 

27 mar 2019 às 09:49
Crédito: Pixabay
O plenário do Senado aprovou, na noite desta terça-feira (26), o projeto de lei que garante o direito dos usuários de TV por assinatura de cancelar os contratos por telefone ou via internet. Como o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 131/2015 não sofreu alterações, ele segue para sanção presidencial.
O texto altera a Lei da Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado. Hoje, essa modalidade de cancelamento está prevista em normas infralegais. Se o projeto for sancionado, esse direito estará assegurado em lei, o que dá maior segurança aos usuários.
Segundo dados de dezembro de 2018 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil tinha 17,5 milhões de contratos ativos de TV por assinatura. (Com informações da Agência Senado)

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