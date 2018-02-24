Seminário discute desafios para combater a corrupção

Luís Roberto Barroso vai participar do seminário Crédito: Nelson Jr | STF

Os desafios ainda existentes no combate à corrupção e na construção de uma sociedade que tenha a integridade como um padrão de conduta estarão em debate no seminário Diálogos sobre Integridade, que será promovido pela Rede Gazeta na segunda-feira (26).

Contando com nomes que têm atuação determinante no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal e na advocacia, o evento vai possibilitar um importante espaço de discussão sobre as perspectivas que a sociedade pode ter em torno do cumprimento das leis e como pode ser feita a construção de um ambiente favorável para o desenvolvimento da governança empresarial e governamental.

Os palestrantes, inseridos nas instituições diretamente envolvidas nos trabalhos da Operação Lava Jato, também analisarão os aspectos históricos, as conquistas e os caminhos que ainda faltam ser trilhados para tornar ainda mais efetivo o combate a fraudes e desvios na gestão pública.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café, enfatizou a importância de manter o tema em debate, em especial por ser um momento em que a percepção da sociedade brasileira sobre corrupção tem aumentado.

A crise de valores por que passa nossa sociedade ficou mais evidenciada após a Lava Jato. Combater a corrupção entranhada nos costumes e nas instituições brasileiras demanda ação da polícia, do Ministério Público e da Justiça, que visam punir exemplarmente e aumentar os custos e riscos do crime, mas também é essencial trabalharmos aspectos culturais, que possam gerar no longo prazo resultados permanentes, destacou.

Ele lembrou que o debate é aberto e democrático, e tem inscrições gratuitas. É estimado um público de 800 pessoas.

Em 2015, o tema também foi discutido em outro seminário da Rede Gazeta, com foco na Lei Anticorrupção. Houve palestras de ministros, secretários de Estado, empresários e especialistas, entre eles o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas.

PALESTRANTES

Luís Roberto Barroso

- Ministro do Supremo Tribunal Federal

- Mestre em Direito pela Universidade de Yale (EUA) e professor de Direito Constitucional da UERJ.

Carlos Fernando dos Santos Lima

- Procurador Regional da República  SP

- Participou da criação e da celebração dos primeiros acordos de colaboração premiada (2003) e leniência (2015) pelo Ministério Público Federal.

Fábio Medina

- Advogado e professor

- Foi ministro-chefe da Advocacia-Geral da União em 2016 e promotor de Justiça no Rio Grande do Sul por 15 anos.

Eugênio Ricas

- Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado