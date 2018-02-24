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Debate em Vitória

Seminário discute desafios para combater a corrupção

Evento promovido pela Rede Gazeta contará com a participação de Luís Roberto Barroso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 00:31

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 00:31

Luís Roberto Barroso vai participar do seminário Crédito: Nelson Jr | STF
Os desafios ainda existentes no combate à corrupção e na construção de uma sociedade que tenha a integridade como um padrão de conduta estarão em debate no seminário Diálogos sobre Integridade, que será promovido pela Rede Gazeta na segunda-feira (26).
Contando com nomes que têm atuação determinante no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal e na advocacia, o evento vai possibilitar um importante espaço de discussão sobre as perspectivas que a sociedade pode ter em torno do cumprimento das leis e como pode ser feita a construção de um ambiente favorável para o desenvolvimento da governança empresarial e governamental.
Os palestrantes, inseridos nas instituições diretamente envolvidas nos trabalhos da Operação Lava Jato, também analisarão os aspectos históricos, as conquistas e os caminhos que ainda faltam ser trilhados para tornar ainda mais efetivo o combate a fraudes e desvios na gestão pública.
O diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café, enfatizou a importância de manter o tema em debate, em especial por ser um momento em que a percepção da sociedade brasileira sobre corrupção tem aumentado.
A crise de valores por que passa nossa sociedade ficou mais evidenciada após a Lava Jato. Combater a corrupção entranhada nos costumes e nas instituições brasileiras demanda ação da polícia, do Ministério Público e da Justiça, que visam punir exemplarmente e aumentar os custos e riscos do crime, mas também é essencial trabalharmos aspectos culturais, que possam gerar no longo prazo resultados permanentes, destacou.
Ele lembrou que o debate é aberto e democrático, e tem inscrições gratuitas. É estimado um público de 800 pessoas.
Em 2015, o tema também foi discutido em outro seminário da Rede Gazeta, com foco na Lei Anticorrupção. Houve palestras de ministros, secretários de Estado, empresários e especialistas, entre eles o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas.
PALESTRANTES
Luís Roberto Barroso
- Ministro do Supremo Tribunal Federal
- Mestre em Direito pela Universidade de Yale (EUA) e professor de Direito Constitucional da UERJ.
Carlos Fernando dos Santos Lima
- Procurador Regional da República  SP
- Participou da criação e da celebração dos primeiros acordos de colaboração premiada (2003) e leniência (2015) pelo Ministério Público Federal.
Fábio Medina
- Advogado e professor
- Foi ministro-chefe da Advocacia-Geral da União em 2016 e promotor de Justiça no Rio Grande do Sul por 15 anos.
Eugênio Ricas
- Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado
- Delegado da Polícia Federal desde 2003, formou-se na National Academy do FBI.

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