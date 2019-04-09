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Nova Investida

Sem sucesso inicial, Bolsonaro faz nova investida por base aliada

O presidente se encontrará nesta com dirigentes do PR, Solidariedade, PSL, o Novo, o Avante e o Podemos

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 23:57

Publicado em 

08 abr 2019 às 23:57
Bolsonaro reuniu com líderes dos partidos Crédito: Marcos Corrêa/PR
Sem sucesso na primeira investida, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltará a se reunir com dirigentes partidários na tentativa de formar uma base aliada no Poder Legislativo.
Nesta terça-feira (9), ele se encontrará com os dirigentes do PR e do Solidariedade. Na quarta-feira (10), será a vez de abrir o gabinete presidencial para o PSL, o Novo, o Avante e o Podemos.
Com a exceção do PSL, as demais siglas apresentam resistência em aderir a uma coalizão governista. O Solidariedade e o Podemos, por exemplo, já anunciaram posição de independência.
"Não há chance de sermos oposição ou base. O Podemos ajuda o governo, mas somos independentes", disse a presidente do Podemos, Renata Abreu.
"A nossa ideia é ficar independente. Não dá para ir para o governo", afirmou o dirigente do Solidariedade, Paulinho da Força.
Há três meses à frente do Palácio do Planalto, o presidente ainda não conseguiu formar uma base aliada, o que já o prejudicou em votações de interesse do governo.
Ele sofreu derrotas, por exemplo, na derrubada de decreto que alterava a Lei de Acesso à Informação e na aprovação da proposta do Orçamento impositivo.
A ideia é que, nos encontros com dirigentes partidários, Bolsonaro ressalte que o Planalto está aberto a receber demandas e sugestões das bancadas federais e que abrirá mais espaço na agenda presidencial para as siglas.
Nas reuniões, de acordo com assessores presidenciais, ele pedirá apoio a pautas governistas, como a reforma da Previdência, e deve sinalizar de maneira sutil interesse de que as siglas façam parte da base aliada.
O tom foi o mesmo adotado na semana passada, quando o presidente se reuniu com PSDB, DEM, PRB, MDB, PP e PSD, e não teve resultado favorável.
> Para Bolsonaro, faltou gestão e expertise a Vélez no MEC
Na saída do encontro, dirigentes partidários reforçaram posição de independência e nenhum partido garantiu adesão à base aliada.
Em reunião com o Solidariedade, Bolsonaro também enfrentará dificuldade em convencer a sigla a votar a favor das mudanças nas aposentadorias.
O partido irá sugerir ao presidente uma proposta alternativa, com novas idades mínimas, sem regime de capitalização e que mantenha as regras atuais a professores e trabalhadores rurais.
> Bolsonaro sanciona lei do novo Cadastro Positivo
Para tentar superar uma articulação frágil com o Poder Legislativo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), tem proposto aos partidos a criação de um conselho político.
A ideia é que ele seja formado por dirigentes das legendas e líderes partidários e que se se reúna com Bolsonaro uma vez por mês. O dispositivo foi também criado por Dilma Rousseff (PT) no início de seu segundo mandato.
Na época, o Congresso já reclamava da falta de interlocução política do Executivo com o Legislativo, o que contribuiu para o impeachment da petista. A mesma queixa é feita hoje em relação ao governo Bolsonaro.

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